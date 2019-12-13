"Новороссия" возвращается? Климкин предупредил о новом плане Путина по Украине

Президент РФ Владимир Путин после проведения "нормандского саммита" в Париже по-прежнему сохраняет план по разделению Украины.

Об этом в статье для "Европейской правды" сообщил бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

"Проект разделения Украины на "Новороссию" и "Малороссию" точно не похоронен. Владимир Путин не удовлетворится возможным созданием союзного государства с Беларусью. Это не уровень его амбиций, он хочет войти в историю "собирателем земель". Прежде всего наших. И все его действия будут направлены именно на это", – написал дипломат.

Климкин добавил, что Кремль попытается добиться "фрагментации" Украины.

"Достигать фрагментации Украины он будет, прежде всего, гибридными средствами, но в итоге не остановится и перед любыми – свидетелями чего мы уже были в последние годы. А компромисс по Донбассу в Москве предполагают только в случае расширения объема вопросов, что будут в него включены. И, конечно же, речь идет, прежде всего, о компромиссе с США и ЕС, а Украину Путин видит только в роли исполнителя", – пояснил он.

Климкин подчеркнул, что после саммита Путин понимает смену риторики, и чувствует себя способным играть в долгую, выставляя условия.

Владимир Путин

"Он считает, что время работает на него, и, конечно же, не готов к компромиссным шагам по Донбассу, который для него является средством, не более того. А реальными вопросами являются легализация оккупации Крыма, статус Украины и вообще ее существования", – добавил Климкин.

По его словам, Путин не заинтересован в успехе Владимира Зеленского, тем более на фоне процесса перезагрузки его власти в 2024 году.

"А вот в возвращении к идее создания "Новороссии" и ее вхождении в новое союзное государство – заинтересован на 100%. А для этого есть только один путь -– через внутреннюю вражду в Украине. Поэтому Кремль, несмотря на якобы достигнутые договоренности на саммите в Париже, будет повышать давление на Украину, активно пытаясь противопоставлять различные части украинского политического спектра друг другу, создавая новые и углубляя существующие линии разделения", – подытожил дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 декабря лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в "нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе.

После встречи президенты четырех стран дали итоговую пресс-конференцию, на которой рассказали, чего удалось добиться за восемь часов переговоров.

Ранее Павел Климкин предупреждал, что на "нормандском формате" президент России Владимир Путин попытается добиться контроля над всей Украиной и расширить сценарий Донбасса на новые территории.

Детально ознакомиться с основными позициями договоренностей "нормандской четверки" можно в статье OBOZREVATEL.

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