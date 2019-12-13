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13 декабря • обновлено в 10:02
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"Новороссия" возвращается? Климкин предупредил о новом плане Путина по Украине

6.7т
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Президент РФ Владимир Путин после проведения "нормандского саммита" в Париже по-прежнему сохраняет план по разделению Украины.

Об этом в статье для "Европейской правды" сообщил бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

"Проект разделения Украины на "Новороссию" и "Малороссию" точно не похоронен. Владимир Путин не удовлетворится возможным созданием союзного государства с Беларусью. Это не уровень его амбиций, он хочет войти в историю "собирателем земель". Прежде всего наших. И все его действия будут направлены именно на это", – написал дипломат.

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Климкин добавил, что Кремль попытается добиться "фрагментации" Украины.

"Достигать фрагментации Украины он будет, прежде всего, гибридными средствами, но в итоге не остановится и перед любыми – свидетелями чего мы уже были в последние годы. А компромисс по Донбассу в Москве предполагают только в случае расширения объема вопросов, что будут в него включены. И, конечно же, речь идет, прежде всего, о компромиссе с США и ЕС, а Украину Путин видит только в роли исполнителя", – пояснил он.

Климкин подчеркнул, что после саммита Путин понимает смену риторики, и чувствует себя способным играть в долгую, выставляя условия.

Владимир Путин

Владимир Путин

"Он считает, что время работает на него, и, конечно же, не готов к компромиссным шагам по Донбассу, который для него является средством, не более того. А реальными вопросами являются легализация оккупации Крыма, статус Украины и вообще ее существования", – добавил Климкин.

По его словам, Путин не заинтересован в успехе Владимира Зеленского, тем более на фоне процесса перезагрузки его власти в 2024 году.

"А вот в возвращении к идее создания "Новороссии" и ее вхождении в новое союзное государство – заинтересован на 100%. А для этого есть только один путь -– через внутреннюю вражду в Украине. Поэтому Кремль, несмотря на якобы достигнутые договоренности на саммите в Париже, будет повышать давление на Украину, активно пытаясь противопоставлять различные части украинского политического спектра друг другу, создавая новые и углубляя существующие линии разделения", – подытожил дипломат.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Владимир Путин Павел Климкин Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
нормандский формат Новости Новороссии
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tosirova tossika
tosirova tossika
у Росси нет никакого плана на село....мы просто смотрим на агонию хуторян и дывымся , какие вы долбоящеры , просерившие свою страну !
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Николенко Саша
Николенко Саша
ОМГ, неужели Чугункин так и не понял, что ходы и действия Владимира Владимировича просчитать невозможно. Это как школьник победитель районных соревнований по шахматам будет анализировать программу компьютера Дип Блю. Нельзя обыграть супермозг.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Свинарню никто кормить не хочет.Чугункин мечтает о России.Коломойский о деньгах России,Нафтогаз о газе из России..А веслом по е б а л у?
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