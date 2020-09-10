Новоизбранный президент Польши посетит Украину

Карина Бондаренко Политика 08:59, 10.09.2020 Обновлено: 09:11, 10.09.2020

Президент Польши Анджей Дуда, которого переизбрали в июле 2020 года, в октябре планирует приехать в Украину.

О предстоящем визите главы государства в Киев сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, сообщает Укринформ.

"Недавно с моим украинским коллегой мы провели хорошую беседу. Мы обсудили очень много дел, в частности, запланирован визит президента Дуди в следующем месяце в Киев", – рассказал чиновник.

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