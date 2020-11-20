Новоизбранная президент Молдовы ответила на вопрос, чей Крым

Новоизбранная президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее позиция по Крыму остается неизменной – это часть Украины.

В интервью "ЕП" она подчеркнула, что уважает территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Об этом политик говорила, когда была премьер-министром, и будет говорить так же в роли президента.

При этом в Молдове есть люди, разделяющие ее точку зрения, и те, кто думает иначе, подчеркнула она.

"Причина в том, что люди получают информацию из разных источников, от различных СМИ. Надо признать, что в Молдове вообще очень мало информации о событиях в Украине. Присутствие украинских СМИ также очень низкое. Зато российские СМИ очень широко присутствуют, и есть немало людей, на которых они влияют. Как результат, у нас общество поделено в отношении Крыма", – уточнила Санду.

Молдовские медиа также часто используют в политических целях, сказала она.

По ее словам, так было во время предвыборной президентской кампании в стране. Политики, чтобы удержаться у власти, пугали людей: "Если не мы, то будет война".

"С этим мы также планируем бороться. Будем стараться изменить структуру медиа в Молдове, сделать их более независимыми, изменить регулятора и так далее", – заявила политик.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что ранее Игорь Додон заявлял, что оккупированный Крым принадлежит Российской Федерации. Будучи президентом, он пытался встретиться с лидером Украины Петром Порошенко, однако встреча так и не состоялась. Встреча с ним якобы была запланирована и президентом Владимиром Зеленским, однако ее тоже не было.