Новоизбранная президент Молдовы ответила на вопрос, чей Крым
16 ноября стало известно, что экс-премьер Молдовы Майя Санду победила на выборах президента
По результатам подсчета 100% бюллетеней, она набрала 57,75% голосов
Ее оппонент, действующий глава страны Игорь Додон получил 42,25%
Новоизбранная президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее позиция по Крыму остается неизменной – это часть Украины.
В интервью "ЕП" она подчеркнула, что уважает территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Об этом политик говорила, когда была премьер-министром, и будет говорить так же в роли президента.
При этом в Молдове есть люди, разделяющие ее точку зрения, и те, кто думает иначе, подчеркнула она.
"Причина в том, что люди получают информацию из разных источников, от различных СМИ. Надо признать, что в Молдове вообще очень мало информации о событиях в Украине. Присутствие украинских СМИ также очень низкое. Зато российские СМИ очень широко присутствуют, и есть немало людей, на которых они влияют. Как результат, у нас общество поделено в отношении Крыма", – уточнила Санду.
Молдовские медиа также часто используют в политических целях, сказала она.
По ее словам, так было во время предвыборной президентской кампании в стране. Политики, чтобы удержаться у власти, пугали людей: "Если не мы, то будет война".
"С этим мы также планируем бороться. Будем стараться изменить структуру медиа в Молдове, сделать их более независимыми, изменить регулятора и так далее", – заявила политик.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что ранее Игорь Додон заявлял, что оккупированный Крым принадлежит Российской Федерации. Будучи президентом, он пытался встретиться с лидером Украины Петром Порошенко, однако встреча так и не состоялась. Встреча с ним якобы была запланирована и президентом Владимиром Зеленским, однако ее тоже не было.