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7 февраля • обновлено в 08:09
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Новогодний ролик Зеленского: стало известно, платило ли государство

1.8т
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Президент Украины Владимир Зеленский не использовал государственные средства для подготовки поздравления, прозвучавшего в Новый год.

Об этом заявили в Государственном управлении делами (ГУД) при президенте Украины "Українським новинам". В ведомстве добавили, что обеспечение деятельности Зеленского осуществляется по бюджетной программе "Обслуживание и организационное, информатические-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Президента Украины и Офиса Президента Украины".

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"Документы на получение услуг, связанных с подготовкой поздравления президентом Украины Владимиром Зеленским граждан с Новым годом, в Государственное управление делами не поступали, и, соответственно, оплата за них не осуществлялась", – сообщили в управлении.

Новогодний ролик Зеленского: стало известно, платило ли государство

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Автор
Анатолий Запорожский
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
А рагули всё чужие деньги считают.
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