Новогодний ролик Зеленского: стало известно, платило ли государство

Президент Украины Владимир Зеленский не использовал государственные средства для подготовки поздравления, прозвучавшего в Новый год.

Об этом заявили в Государственном управлении делами (ГУД) при президенте Украины "Українським новинам". В ведомстве добавили, что обеспечение деятельности Зеленского осуществляется по бюджетной программе "Обслуживание и организационное, информатические-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Президента Украины и Офиса Президента Украины".

"Документы на получение услуг, связанных с подготовкой поздравления президентом Украины Владимиром Зеленским граждан с Новым годом, в Государственное управление делами не поступали, и, соответственно, оплата за них не осуществлялась", – сообщили в управлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в новогоднем обращении к народу Зеленский заявил, что "неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована" и что "нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен".

Однако пользователи соцсетей довольно критически восприняли новогоднее обращение президента Украины именно из-за вопроса языка и переименования улиц. Они упрекнули его в отсутствии четкой проукраинской государственной позиции.

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