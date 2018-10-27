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Новое правосудие: юристы оценили результаты судебной реформы в Украине

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Около 70% юристов положительно оценивают влияние судебной реформы на независимость судов, стабильность судебной системы Украины и повышение уровня доверия граждан к судебной власти.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в сентябре 2018 году компанией Gfk Ukraine по инициативе Программы USAID Реформирование сектора юстиции "Новое правосудие", результаты которого были обнародованы в Киеве 24 октября.

Среди факторов, которые положительно влияют на независимость и стабильность судебной системы, респонденты назвали конкурсный отбор в Верховный Суд (78%), введение первичного квалификационного оценки судей (76%) и регулярной квалификационной оценки (76%), сужение объема судейской неприкосновенности к функциональной (68%), возвращение к трехзвенной системе судоустройства (64%).

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Новое правосудие: юристы оценили результаты судебной реформы в Украине
Новое правосудие: юристы оценили результаты судебной реформы в Украине
Новое правосудие: юристы оценили результаты судебной реформы в Украине

Отмену полномочий президента Украины относительно перевода и назначения судей отметили 60% респондентов, создание нового Верховного Суда вместо старого - 64%, предоставление возможностей претендовать на должность судьи Верховного и Высшего антикоррупционного судов адвокатам - 78% и ученым - 52%.

Также большинство опрошенных юристов (61%) называют оправданным привлечение представителей международного сообщества к конкурсному отбору в Антикоррупционный суд. С тем, что создаваемый антикоррупционный суд будет способствовать борьбе с коррупцией во всех ветвях власти соглашаются 42% респондентов. Чуть больше юристов - 49% - уверены в том, что в целом судебная система способна стать основой для преодоления коррупции во всех ветвей власти.

Опросом были охвачены адвокаты и прокуроры, участвующие в судебных производствах, но не являющиеся работниками судебной системы, а также представители учреждений судебной экспертизы, следователи МВД и других органов. Опрос проводился путем персональных интервью 400 человек в городах Украины с населением более 50 тыс. человек.

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Исследования проводились по всей территории Украины, за исключением Крыма и неконтролируемых правительством территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали известны размеры пенсий, которые получают украинские судьи.

Читайте все новости по теме "Судебная реформа" на OBOZREVATEL.

Темы
Судебная реформаРеформы в Украине
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Генеральный прокурор без юридического образования, это не реформы...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Symon Valeriy, А разве Полторак погоны в переходе купил?
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Symon Valeriy
Symon Valeriy
Пигин Макс, а Министр обороны без погон- это вообще не русски.
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