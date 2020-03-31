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31 марта • обновлено в 12:01
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Зеленский подружился с Порошенко? В Раде наметилось новое большинство

3.5т
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В Верховной Раде Украины может быть создана коалиция из нардепов "Слуги народа", "Голоса" и "Европейской Солидарности". Вероятно, Владимиру Зеленскому удалось найти общий язык с Петром Порошенко и командой Святослава Вакарчука.

Об этом говорится в статье "Кризис в "Слуге народа": как Зеленский подружился с "ЕС" и "Голосом", чтобы принять законы для МВФ" политического журналиста OBOZREVATEL Виталия Тысячного. Благодаря поддержке этих двух фракций, Офису президента удалось продавить через парламент законы о рынке земли и банках.

"В этот раз серьезную поддержку "Слуге народа" оказали фракции "Голоса" и "Европейской солидарности". Практически во всех голосованиях. Для "Голоса" вопрос МВФ достаточно значимый, поэтому за землю и банки голосовали без особых проблем", – указано в публикации.

Владимир Зеленский в Раде

Владимир Зеленский в Раде

Офис президента

В "Европейской солидарности" были свои причины для поддержки инициатив. Если с законом по банкам примерно мотив понятен – "насолить" Коломойскому. То точный мотив по поддержке рынка земли пока определить сложно. Возможно, личные гарантии безопасности для целого ряда нардепов. Свои голоса во всех случаях дали внефракционные нардепы, а также группа "Довіра", которая, судя по всему, ориентируется на Офис президента.

"Данная ситуация показательна тем, что президент Владимир Зеленский уже не может 100% опираться на свою фракцию. Если ранее он был вынужден ситуативно искать голоса для "подстраховки", то 30 марта во время голосования ряда важных решений ему пришлось напрямую договариваться с оппозиционными фракциями", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Комментарии
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Зеленский и Порошенко паскуды конченные, их усилия полностью доказывают этот факт. А что касается их холуев, то на слякоть всегда облеплена грязью. Всегда.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Оба клали на Конституцию, оба отказались предоставить гарантии на власть народа, обоим и сидеть под одной шконкой
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2 из 3 ответов | показать все
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Белов Слава, приставай к ишака, который тебя имеет, и петушка дырявого который гадит под паганой кликухой с собой, забери
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россия1 москва1
россия1 москва1
Ильчук Андрей, де.бил нэзалэжний, у тебя просветление на 7 год гнилости?
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