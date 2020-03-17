Новинский внес в Раду проект о защите жителей оккупированных районов Донбасса от коронавируса

Народный депутат Вадим Новинский внес проект постановления о предоставлении экстренной гуманитарной помощи украинцам, проживающим на оккупированных территориях, а также линии разграничения в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Верховной Раде под №3223, сказано на странице его пресс-службы в Telegram.

Документом предлагается поручить Кабинету министров принять ряд мер: срочно утвердить упрощенный порядок предоставления гуманитарной помощи украинцам, проживающим на временно неподконтрольных территориях Донбасса, а также в населенных пунктах на линии соприкосновения; за счет средств госбюджета обеспечить закупку и доставку достаточного количества лекарств, изделий медицинского назначения и диагностических тестов для выявления вируса COVID-19 на оккупированные территории Донецкий и Луганской областей и в населенные пункты на линии разграничения; контроль за выполнением возложить на комитет ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики и Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции Донбасса.

Вадим Новинский file.liga.net

Новинский напомнил, что с 12 марта в стране введен карантин для противодействия коронавирусу, однако, мероприятия, которые проводятся в рамках карантина, не распространяются на жителей оккупированных территорий и линии разграничения.

14 марта президент Украины подписал Указ №87/2020 о введении в действие решение СНБО от 13 марта относительно противодействия распространению коронавируса.

"Но ведь на востоке страны, по ту сторону линии разграничения, тоже живут украинцы. Пусть нас разделяют противоречия, кажущиеся непреодолимыми. Но завтра нам с ними строить и развивать общую страну, думать об общем будущем, вместе растить новые поколения. Они – такие же граждане Украины, как и львовяне, киевляне, харьковчане и находятся перед лицом опасности. Мы просто обязаны протянуть им руку помощи", – считает парламентарий.

Он также выступил с предложением в срочном порядке отправить гуманитарный груз для жителей оккупированных территорий и линии разграничения, и подчеркнул, что к этой инициативе готов присоединиться украинский бизнес.

"Мы должны отправить гуманитарный груз с тестами, лекарствами и средствами индивидуальной защиты на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей. В работу по доставке и распределению гуманитарной помощи может включиться церковь, сохраняющая структуру и влияние на неподконтрольных территориях. Уверен, что подобная акция помощи может быть поддержана представителями украинского бизнеса – утверждаю это как представитель промышленных кругов, готовый на деле поддержать эту инициативу. Чтобы не кричали "патриоты" и как бы они не твердили о "зраде" - жизни простых граждан должны стоять превыше всего. Возможно, это – шанс для начала восстановления взаимного доверия друг к другу", –подчеркнул Новинский.

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