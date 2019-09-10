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10 сентября • обновлено в 22:57
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Новинский стал членом комитета ВРУ по реинтеграции Донбасса

1.4т Читать материал на украинском

Народный депутат Вадим Новинский вошел в состав комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Об этом сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционный блок" в Facebook. За соответствующий проект постановления №2092, которым были внесены кадровые изменения в персональные составы комитетов ВРУ, проголосовали 353 народных депутата.

"Я считаю этот комитет ВРУ ключевым в действующем составе парламента. Поэтому подал заявление о вхождении в его состав, так как, по моему мнению, вопрос восстановления мира в Украине, реинтеграции временно оккупированных территорий – главнейший для нашей страны. И я не первый год работаю в этом направлении, последовательно выступая за достижение мира на основании здорового компромисса, не ущемляющего национальные интересы Украины", – сказал Новинский.

Вадим Новинский

Вадим Новинский

Пресс-служба партии "Оппозиционный блок" в Facebook

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По его словам, от законодательных инициатив Комитета по реинтеграции Донбасса во многом будет зависеть будущее Украины.

"Он должен быть главной площадкой для дискуссий в Верховной Раде о путях восстановления мира в Украине, и мне хотелось бы, чтобы это понимали все народные депутаты, члены этого Комитета. Не пиар-площадкой для отдельных политических сил, а местом, где парламент будет вырабатывать профессиональные решения для достижения нашей главной цели – мира и единства Украины", – подчеркнул нардеп.

Напомним, кандидатура Новинского не была подана Верховной Раде для включения в состав указанного комитета ВРУ во время голосования о персональном составе комитетов 29 августа. После чего Вадим Новинский обратился к руководству парламента и Регламентному комитету с просьбой рассмотреть его заявку повторно.

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Персона
Вадим Новинский
Тег
Оппозиционный блок
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Комментарии
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
что самое смешное - даже названия гос учреждений у окраинцев что называется со стебом - главный гос орган ВРУ, а гаишники ДАИ))))
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Serov Oleg
Serov Oleg
правильный выбор
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Кота назначить главным по сметане! Это ТРЭШ!!!!! Гнида участвовавшая в раздувании пожара, решило стать пожарником !((((
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