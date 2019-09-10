Новинский стал членом комитета ВРУ по реинтеграции Донбасса

Народный депутат Вадим Новинский вошел в состав комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Об этом сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционный блок" в Facebook. За соответствующий проект постановления №2092, которым были внесены кадровые изменения в персональные составы комитетов ВРУ, проголосовали 353 народных депутата.

"Я считаю этот комитет ВРУ ключевым в действующем составе парламента. Поэтому подал заявление о вхождении в его состав, так как, по моему мнению, вопрос восстановления мира в Украине, реинтеграции временно оккупированных территорий – главнейший для нашей страны. И я не первый год работаю в этом направлении, последовательно выступая за достижение мира на основании здорового компромисса, не ущемляющего национальные интересы Украины", – сказал Новинский.

Вадим Новинский Пресс-служба партии "Оппозиционный блок" в Facebook

По его словам, от законодательных инициатив Комитета по реинтеграции Донбасса во многом будет зависеть будущее Украины.

"Он должен быть главной площадкой для дискуссий в Верховной Раде о путях восстановления мира в Украине, и мне хотелось бы, чтобы это понимали все народные депутаты, члены этого Комитета. Не пиар-площадкой для отдельных политических сил, а местом, где парламент будет вырабатывать профессиональные решения для достижения нашей главной цели – мира и единства Украины", – подчеркнул нардеп.

Напомним, кандидатура Новинского не была подана Верховной Раде для включения в состав указанного комитета ВРУ во время голосования о персональном составе комитетов 29 августа. После чего Вадим Новинский обратился к руководству парламента и Регламентному комитету с просьбой рассмотреть его заявку повторно.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся