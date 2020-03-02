Новинский: социальная помощь ветеранам должна быть возобновлена в связи с решением КС

Конституционный Суд Украины 27 февраля 2020 года принял решение о признании противоречащей Конституции отмену льгот и помощи ветеранам в 2014-м году.

Об этом сообщил народный депутат Вадим Новинский. Он отметил, что вместе с коллегами по парламенту инициировал такое конституционное представление в восьмом созыве Рады и удовлетворен решением Конституционного Суда по нему.

"Правительство должно немедленно возобновить выплату всех видов социальной помощи и восстановить все льготы ветеранам. Закон о государственном бюджете на 2020 год надо привести в соответствие с Бюджетным кодексом, который теперь, после решения КСУ, обязывает власть выплачивать помощь безо всяких условий, а также поручить Кабинету министров найти средства для финансирования этого гособязательства. Необходимо компенсировать людям средства, не выплаченные за пять лет действия этой неконституционной нормы. Соответствующий законопроект наша команда разработает уже в ближайшее время", – отметил он.

Вадим Новинский file.liga.net

По словам Новинского, Украина дала гарантию обеспечивать защитникам Отечества достойный уровень жизни безо всяких условий и оговорок.

"Социальная помощь победившим фашизм советским воинам, воинам-интернационалистам, выполнявшим свой долг в Афганистане, воинам Вооруженных Сил Украины, героям труда и людям, имеющим особые заслуги перед Родиной, должна выплачиваться в первую очередь и не может зависеть от наличия или отсутствия у правительства свободных ресурсов. Это важный для самоопределения и для будущего Украины вопрос: мы хотим жить в государстве, которое защищает своих воинов, или в государстве, которое отворачивается от них?", – сказал депутат.

Он добавил, что возобновление выплат далеко не все, что Украина обязана сделать для граждан, чьи доблесть и самопожертвование принесли мир.

"Справедливость по отношению к ветеранам со стороны государства должна быть восстановлена в полной мере. 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне – хороший повод продемонстрировать, что украинское государство снова повернулось лицом к своим героям. Без этого скромные выплаты останутся горьким напоминанием о том, что страна не ценит их заслуги", – подытожил нардеп.

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