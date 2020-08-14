Новинский призвал Зеленского признать результаты выборов в Беларуси

Народный депутат Вадим Новинский обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой официального признания итогов выборов президента республики Беларусь состоявшиеся в воскресенье 9 августа.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Обращаюсь к вам с призывом признать результат выборов в Беларуси, поздравить президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с избранием, поддержать идеи неконфликтного разрешения ситуации и соблюдения принципов демократии", – написал Новинский.

По его словам, согласно предварительным данным, большинство граждан Беларуси отдали свои голоса за действующего президента Александра Лукашенко. В то же время, как отметил депутат, определенные силы в белорусском обществе пытаются повлиять силовым методом на результаты волеизъявления.

Политик напомнил, что Беларусь является важным стратегическим и экономическим партнером Украины. При этом, Минск сегодня является площадкой для "дипломатии мира" для многих государств, в том числе по конфликту в Украине.

"Именно в Минске ведутся сложные переговоры о будущем мира и в Украине, работает Минская контактная группа. Белорусское руководство делает очень много для того, чтобы между странами-соседями было доверие, взаимное уважение и сохранялись дружеские, доброжелательные отношения между нашими народами", – сказал он.

Новинский также отметил, что происходящие в настоящее время в Беларуси процессы имеют

аналогичный сценарий с происходившими в Украине ранее.

"Украина уже дважды переживала аналогичные процессы. И у событий, которые наблюдаются в Беларуси, есть немало общего с событиями в Украине в 2004 и в 2014 годах. В первую очередь, можно говорить о вмешательстве во внутренние дела суверенных государств внешних игроков, искусственной поддержке протестных акций извне с целью дестабилизации ситуации в стране, вплоть до насильственной̆ смены существующей власти", – отметил Новинский добавив, что промедление с признанием итогов президентских выборов в Беларуси – на руку сторонникам деструктивных сил внутри Украины.

Политик убежден, что официальное признание выборов Украиной станет важным сигналом по нормализации ситуации в регионе и будет содействовать развитию отношений между нашими братскими государствами.