Новинский призвал установить межконфессиональный мир в Украине

Народный депутат Украины Вадим Новинский, комментируя начало рассмотрения Конституционным Судом Украины изменений в Закон о свободе совести и религиозных организациях, сакцентировал внимание на необходимости установления межконфессионального мира.

По его словам, единственным социальным институтом, которому доверяют все украинцы, независимо от региона проживания, языка общения и политических взглядов, остается церковь.

"Православные ценности – важный для общества объединяющий фактор: именно с взаимного прощения может начаться путь к миру. Церковь уже является мостом между сердцами верующих, возведенным высоко над политическими противоречиями и конфликтами. Поэтому антиконституционные законы, принятые для разжигания розни и ненависти, должны получить надлежащую оценку и уйти в прошлое", – заявил Новинский.

Вадим Новинский file.liga.net

Он подчеркнул, что 24 статья Конституции запрещает дискриминацию граждан по любому признаку, в то время как оспариваемый закон обязывает сменить название и перерегистрировать уставы общин только одной конфессии – канонической УПЦ.

"Это закон о насильственном переименовании Украинской Православной Церкви, что противоречит также 35-й статье Конституции и положениям Закона о свободе совести, гарантирующим невмешательство государства в дела церкви и право общин свободно выбирать и менять духовные центры как в Украине, так и за ее пределами. Согласно норм украинского права, религиозные общины вообще не обязаны регистрировать свои уставы", – добавил народный депутат.

Он сообщил, что закон проголосован еще и с нарушениями конституционной процедуры, обязывающей народных избранников голосовать лично.

"Вcя страна была свидетелем, как во время голосования 20 декабря 2018 года, в сессионном зале были зафиксированы несколько случаев кнопкодавства. Из 240 именных карточек народных депутатов, проголосовавших за законопроект, 23 не были зарегистрированы в день голосования в зале, а двое находились на больничном, что задокументировано аппаратом ВР", – сказал он.

Новинский напомнил о прецедентах отмены Конституционным Судом законов "Об основах государственной языковой политики" и "О всеукраинском референдуме" как раз на основании такого же нарушения конституционной процедуры – а именно неперсонального голосования. К тому же, внесение законопроекта в повестку дня и принятие решения на утреннем, а не вечернем заседании, как и голосование сразу в целом, несмотря на поправки оппозиции, было грубым нарушением Регламента ВР.

"Украина должна остаться правовым и светским государством. А главное – снова стать мирным государством, в котором смогут цивилизованно сосуществовать и развиваться все конфессии. Поэтому сегодня важно привести законодательство в четкое соответствие с Основным Законом", – подчеркнул Новинский.

Отметим, Новинский как уполномоченный представитель 49 народных депутатов 18 января 2019 года обратился в Конституционный Суд Украины с представлением о признании несоответствующим Конституции Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" от 20 декабря 2018 года № 2662-VIII, который незаконно обязывает каноническую Украинскую Православную церковь сменить название. 11 февраля 2020 года Большая палата Конституционного Суда Украины начала рассмотрение конституционного представления на пленарном заседании в форме письменного производства.

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