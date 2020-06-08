Новинский призвал использовать миротворческий потенциал церкви в решении конфликта на Донбассе
Для урегулирования конфликта на Донбассе, необходимо больше использовать потенциал Украинской православной церкви.
Об этом в комментарии для СМИ заявил народный депутат Украины, член парламентского комитета по правам человека и реинтеграции Донбасса Вадим Новинский по завершению праздничной литургии в честь Дня Святой Троицы в Киево-Печерской Лавре.
"Украинская Православная Церковь ведет свое служение, свою духовную работу на территории всей Украины, в том числе в Крыму и в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, и ни один священник не оставил свою паству, все они остались, чтобы разделять со своими прихожанами тяготы и проблемы. Это и есть истинная Церковь украинского народа, и особо важной ее задача будет после установления мира и восстановления территориальной целостности страны – устанавливать мир в сердцах людей, исцелять душевные раны людей, разделенных войной и потерями. Только Церковь может уврачевать эти раны и примирять людей, объединять их вокруг христианских ценностей, призывать к взаимному прощению".
По мнению народного депутата, пока государство недостаточно привлекает каноническую Украинскую Православную Церковь для урегулирования конфликта на Донбассе. Вадим Новинский заверил, что продолжит призывать власть привлекать УПЦ и ее представителей на подконтрольных и на неподконтрольных территориях, в переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта. Он также напомнил, что УПЦ традиционно из года в год остается одним из социальных институтов, которым более всего доверяют украинцы.
"В день Святой Живоначальной Троицы мы праздновали и день рождения нашей Матери-Церкви. В этот день на апостолов сошел Дух Святой, и через них, а затем через архиереев нашей Церкви, Он дошел и до наших дней. И я всем нам искренне желаю, чтобы в сердцах украинцев всегда господствовал Дух Святой, – дух мира, любви и радости", – сказал Вадим Новинский.
Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 7 июня, в Украине отметили великий церковный праздник Святой Троицы.