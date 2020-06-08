Новинский призвал использовать миротворческий потенциал церкви в решении конфликта на Донбассе

Для урегулирования конфликта на Донбассе, необходимо больше использовать потенциал Украинской православной церкви.

Об этом в комментарии для СМИ заявил народный депутат Украины, член парламентского комитета по правам человека и реинтеграции Донбасса Вадим Новинский по завершению праздничной литургии в честь Дня Святой Троицы в Киево-Печерской Лавре.

"Украинская Православная Церковь ведет свое служение, свою духовную работу на территории всей Украины, в том числе в Крыму и в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, и ни один священник не оставил свою паству, все они остались, чтобы разделять со своими прихожанами тяготы и проблемы. Это и есть истинная Церковь украинского народа, и особо важной ее задача будет после установления мира и восстановления территориальной целостности страны – устанавливать мир в сердцах людей, исцелять душевные раны людей, разделенных войной и потерями. Только Церковь может уврачевать эти раны и примирять людей, объединять их вокруг христианских ценностей, призывать к взаимному прощению".

Вадим Новинский delo.ua

По мнению народного депутата, пока государство недостаточно привлекает каноническую Украинскую Православную Церковь для урегулирования конфликта на Донбассе. Вадим Новинский заверил, что продолжит призывать власть привлекать УПЦ и ее представителей на подконтрольных и на неподконтрольных территориях, в переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта. Он также напомнил, что УПЦ традиционно из года в год остается одним из социальных институтов, которым более всего доверяют украинцы.

"В день Святой Живоначальной Троицы мы праздновали и день рождения нашей Матери-Церкви. В этот день на апостолов сошел Дух Святой, и через них, а затем через архиереев нашей Церкви, Он дошел и до наших дней. И я всем нам искренне желаю, чтобы в сердцах украинцев всегда господствовал Дух Святой, – дух мира, любви и радости", – сказал Вадим Новинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 7 июня, в Украине отметили великий церковный праздник Святой Троицы.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал