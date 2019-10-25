Новинский предложил свою "Формулу мира" для Донбасса

Нардеп Вадим Новинский заявил о несовершенстве "формулы Штайнмайера" для установления мира на Донбассе и предложил во время встречи в Нормандском формате разработать и принять документ, который имел бы обязательный характер для всех сторон конфликта.

Об этом он написал в своей статье для издания "Факты". Он подчеркнул участившиеся попытки срыва Минского процесса, давление "улицы" на процессы принятия решений, попытки реванша политических "ястребов".Политик отметил, что "формула Штайнмайера" не дает ответов на многие острые вопросы и является лишь попыткой "коллективного Запада" создать видимость решения проблемы, но не решить ее в корне.

Нардеп предложил во время встречи в Нормандском формате разработать и принять документ, который имел бы обязательный характер для всех сторон конфликта.

Вадим Новинский LIGA.net

"Считаю, что уже в ближайшее время нормандская группа (если ее саммит не будет сорван группой политических "ястребов", к чему — увы! — существуют предпосылки) должна выйти на конкретный документ — соглашение, план, как угодно, — в котором были бы даны взаимные гарантии по выполнению взятых ранее обязательств по прекращению военных действий, восстановлению государственной границы Украины и помощи Украине в преодолении последствий войны. Главное: это должен быть документ, обязательный к исполнению. И необходимо четко согласовать механизм контроля над его исполнением, механизм воздействия на стороны конфликта и механизм принуждения к его воплощению", - написал Новинский.

Также он предложил сместить акценты в переговорном процессе, и в Минске создать межпарламентскую группу из депутатов Верховной Рады Украины, Государственной Думы Российской Федерации, а также полномочных представителей ОБСЕ, с возможным участием с правом совещательного голоса представителей "народных собраний" самопровозглашенных республик. Целый ряд шагов по обеспечению мира требует принятия неотложных законодательных актов, и создание подобной группы может ускорить и облегчить процесс согласования законопроектов.

По его убеждению, "Формула мира" состоит из трех составляющих: Гуманность – Диалог – Соборность. Политик предложил меры по восстановлению единого гуманитарного пространства в Украине, при этом предлагая отказаться от "ускоренной украинизации, специфического навязывания истории с региональным (галицким) уклоном, гонений на каноническое православие".

Новинский отметил, что важную роль в этом процессе занимают СМИ, которые сыграли не самую положительную роль в процессе углубления раскола в стране. Он предлагает СМИ совершить "информационный разворот" с целью создания почвы для примирения граждан Украины.

Также Новинский предложил создание в структуре Кабинета Министров должности вице-премьера по вопросам реинтеграции Донбасса – для координации действий профильных министерств и упрощения множества бюрократических процедур в системе исполнительной власти.

Политик призывает к оживлению диалога на уровне простых граждан, бизнес- структур, к снятию экономической блокады и транспортного сообщения.

"Необходимо поэтапное расширение списка товаров, разрешенных к торговле, упорядочивание расчетов (возможно, через создание временных расчетно- финансовых центров), создание торгово-биржевых площадок на межрегиональном уровне. Необходимо немедленное снятие экономической блокады Донбасса, которая уже привела к колоссальным экономическим потерям. Восстановление экономических связей потребует значительного времени и сил — из-за политики "военного популизма" предыдущего руководства страны", - написал Новинский.

Парламентарий подчеркнул, что радикалам нет места в процессе мирного восстановления Донбасса. Донбасс не ждет у себя лидеров радикальных движений и партий, точно так же, как в Украине не будет места и лидерам сепаратистов. Именно поэтому, по его мнению, необходимо уже сегодня создавать "команду мира" для Донбасса, которая возьмет на себя возрождение экономики и политических связей.

Новинский считает, что на переходной период необходимо закрепить проведение выборов на Донбассе на мажоритарной основе (в этом регионе нет украинских политических партий). Плюс предлагается создание постоянно действующего Форума по Донбассу как важной площадки для обсуждения и решения острых вопросов, возникающих в процессе реинтеграции.

Возрождение Донбасса, по мнению Новинского, должно стать общим делом всех украинцев, примером "соборности" в его изначальном понимании.

"Каждая область, каждый город могли бы стать участниками программ помощи по восстановлению территорий, взять под свой патронат отдельные населенные пункты или социальные объекты. Ассоциации местного самоуправления должны стать инициаторами и координаторами такой работы. Строители и медики, транспортники и работники жилищно-коммунальной сферы при поддержке местных бюджетов станут настоящей украинской гуманитарной миссией. Это для Донбасса в десятки раз важнее и нужнее, чем помощь международных фондов. Потому что это помощь и поддержка от своих земляков, возрождение живых связей между людьми.

Возрождение Донбасса может стать общим делом и для широких предпринимательских кругов. Ведь возрождение экономики региона — это новые рынки и возможности, новые проекты и подряды. Но после войны и в одиночку сложно начинать такие проекты. Другое дело — объединение усилий, согласование общих программ. Украинский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, аграрные и предпринимательские ассоциации — еще один участник миротворческого процесса. Новый и востребованный временем агропромышленный альянс, объединяющий разные союзы и объединения, — еще один практический шаг к новой соборности. После дипломатов и политиков именно бизнес может стать новой миротворческой силой", - отметил Новинский.

Его план установления мира состоит из трех основных этапов и целого ряда шагов, которые необходимо пройти в ближайшее время. При этом Новинский считает, что к настоящему миру мы будем идти долго.

"Необходимо понимать, что окончательный мир придет на нашу землю не скоро. Мир не наступает сразу после того, как высохнут чернила на подписанных мирных договорах. Мир — это длительный процесс, и во многих странах к его достижению идут очень долго. Ведь война — это не просто взаимные ненависть и обиды. Это человеческие трагедии, горе, лишения, потеря родных и близких. Но наша задача — сделать все, чтобы этот процесс прошел максимально быстро. А значит — мы должны работать на восстановление доверия. Именно доверие — этот тот цемент, который должен укрепить нашу страну и заложить прочный фундамент нашего дальнейшего развития", - отметил нардеп.

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