Новинский озвучил разумный выход из ситуации вокруг скандала с КСУ

Ситуация, связанная с решением Конституционного Суда об отмене электронного декларирования и президентским законопроектом о прекращении полномочий КСУ, показала две серьезные проблемы, которые наносят серьезный удар по основам государственности: во-первых, вмешательство Офиса президента в деятельность судебной ветви власти, и, во-вторых, вмешательство иностранных государств во внутренние дела Украины.

Об этом заявил народный депутат Вадим Новинский, отметив, что фундамент нынешнего конфликта был заложен так называемой реформой правосудия и судоустройства.

"Полномочия увольнять судей КСУ за нарушение присяги парламент утратил именно в результате изменений в Конституцию 2016 года. В ходе так называемой "люстрации" были уволены множество профессиональных юристов, расформированы сотни судов и назначены управляемые в ручном режиме, лояльные власти судьи. Политизация конституционной юстиции – главная причина того, что нынешний состав КСУ, к примеру, более шести лет безрезультатно рассматривает конституционное представление об отмене люстрации и более года представление о языковом законе", – отметил политик.

Он назвал ошибкой новой власти нежелание исправлять созданные дисбалансы в судебной системе.

"Проблемой президента является то, что он слишком доверился части своего ближайшего окружения. Это бесконтрольное доверие может окончательно похоронить рейтинги и репутацию президента, а также привести к реваншу сил, исповедующих войну, ненависть и противостояние в обществе", – считает Новинский.

При этом он назвал "абсолютно недопустимой" позицию в данном вопросе некоторых иностранных дипломатов – послов "Большой Семерки", которые "пытаются поучать украинских политиков, откровенно вмешиваясь во внутренние дела суверенного государства и стараясь подменить собою политические институты".

Новинский добавил, что выход из сложившегося кризиса, предлагаемый президентом Украины, должен "укреплять конституционный порядок, а не быть для него угрозой".

"Разумным выходом из сложившейся ситуации был бы сбалансированный законопроект об электронном декларировании", – резюмировал политик.