Новинский объяснил обращение в КСУ по "языковому закону"

Представление в Конституционный суд Украины относительно соответствия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" положениям Конституции является прямой защитой прав русскоязычных украинцев и национальных меньшинств проживающих на территории Украины.

Об этом заявил один из инициаторов обращения в КСУ народный депутат, член парламентского комитета по правам человека Вадим Новинский, комментируя открытое пленарное заседание Большой Палаты Конституционного Суда Украины.

"Мы защищаем права этнических украинцев, которые говорят на русском языке и считают его родным, а также самого многочисленного национального меньшинства – русских, чьи права значительно ограничивает Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Мы просим Конституционный Суд установить конституционность этого нормативного акта и защитить Конституцию от грубых нарушений", – сказал политик.

По его словам, вместо того, чтобы урегулировать общественные отношения в области языковой политики в многонациональном государстве, языковой закон сталкивает и противопоставляет граждан Украины, говорящих на украинском и русском языках.

"Это недопустимо. Абсолютное большинство граждан Украины поддерживает статус украинского как государственного языка в соответствии со статьей 10 Конституции, которой обеспечено его развитие вместе с гарантией свободного развития, использования и защиты русского и других языков национальных меньшинств, – то есть всех языков, на которых говорят граждане Украины. Мультикультурность и многоязычие являются неотъемлемыми признаками народа Украины и составляют его идентичность. Поэтому и государственная языковая политика призвана быть отражением этой реальности", – считает Новинский.

При этом он указал на опыт многоязычных Канады, Швейцарии, Финляднии, Бельгии, где защита как государственного, так и языков национальных меньшинств объединяет общество и укрепляет национальный суверенитет.

Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон №2704-VIII "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Впоследствии в КСУ поступило обращение за подписью 51 депутата, которые просят проверить соответствие законодательного акта положениям Конституции Украины. Инициаторами обращения выступили Вадим Новинский и Александр Долженков.

По мнению авторов обращения, оспариваемый закон нарушает конституционные права и направлен на дискриминацию граждан по языковому признаку. В частности, существенно сужает право на использование и защиту родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины.