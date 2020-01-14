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14 января • обновлено в 15:04
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Первые в новом году: в Раде попались на горячем два кнопкодава. Видеофакт

1.2т
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Во вторник, 14 января, во время первого пленарного заседания Верховной Рады в новом году внефракционные народные депутаты Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов попались на кнопкодавстве.

Подтверждающее видео опубликовали журналисты движения "Чесно" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как Новинский нажал кнопку на своем месте, а затем отметился на пульте коллеги Мусы Магомедова. Примечательно, что последний тут же подошел к своему месту, однако на табло голосования системы "Рада" высветилось, что кнопку "за" на пульте Магомедова уже нажали.

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"Мы еще встретимся": первый кнопкодав новой Рады угрожал журналистам
В Раде поймали кнопкодавов

В Раде поймали кнопкодавов

Чесно

В Раде поймали кнопкодавов

В Раде поймали кнопкодавов

Чесно

Шпенов же зарегистрировал себя и отсутствующего в тот момент коллегу Дмитрия Шенцева. Интересно, что за нардепом уже не первый раз заметили "грешок" – в Раде прошлого созыва в 2014 году Шпенова также уличили в кнопкодавстве.

Шпенов кнопкодавил в 2014 году

Шпенов кнопкодавил в 2014 году

Чесно

Чем чревато

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 13 января подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами. Документ вводит уголовную ответственность за кнопкодавство: такое деяние будет наказываться штрафом от 3-х до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Однако нарушителям пока не грозит ответственность по УК, поскольку закон не был опубликован в официальной газете "Голос Украины" и еще не вступил в силу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Скандалы с депутатами Верховной Рады
Персона
Вадим Новинский
Место
Украина
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В Украине начал действовать закон о кнопкодавстве, любителям которого придётся платить по 85 тыс. гривен за незаконное голосование. Так что, этот год станет для депутатов годом не Крысы, а Жабы, которая давит.
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