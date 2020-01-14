Первые в новом году: в Раде попались на горячем два кнопкодава. Видеофакт

Во вторник, 14 января, во время первого пленарного заседания Верховной Рады в новом году внефракционные народные депутаты Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов попались на кнопкодавстве.

Подтверждающее видео опубликовали журналисты движения "Чесно" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как Новинский нажал кнопку на своем месте, а затем отметился на пульте коллеги Мусы Магомедова. Примечательно, что последний тут же подошел к своему месту, однако на табло голосования системы "Рада" высветилось, что кнопку "за" на пульте Магомедова уже нажали.

В Раде поймали кнопкодавов Чесно

В Раде поймали кнопкодавов Чесно

Шпенов же зарегистрировал себя и отсутствующего в тот момент коллегу Дмитрия Шенцева. Интересно, что за нардепом уже не первый раз заметили "грешок" – в Раде прошлого созыва в 2014 году Шпенова также уличили в кнопкодавстве.

Шпенов кнопкодавил в 2014 году Чесно

Чем чревато

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 13 января подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами. Документ вводит уголовную ответственность за кнопкодавство: такое деяние будет наказываться штрафом от 3-х до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Однако нарушителям пока не грозит ответственность по УК, поскольку закон не был опубликован в официальной газете "Голос Украины" и еще не вступил в силу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Активисты зафиксировали первый случай кнопкодавства в Верховной Раде девятого созыва во время голосования за законопроект об импичменте 10 сентября.

Нарушителем оказался народный депутат-мажоритарщик Александр Ковалев. Он нажал на кнопку другого внефракционного мажоритарщика Максима Ефимова.

Вторым стал мажоритарщик, который был избран в округе №156 от "Слуги народа", Сергей Литвиненко. Он проголосовал за своего коллегу Александра Скичко.

Нардеп от "Слуги народа" Елена Копанчук, которая попалась на кнопкодавстве, заявила, что отказывается сложить мандат, несмотря на то, что подписывала соответствующий меморандум перед выборами.

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