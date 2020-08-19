Новиков – о повторном аресте картин Порошенко: это стилистика Путина

Глеб Иванов Политика 13:03, 19.08.2020

Решение Печерского суда о повторном аресте картин из коллекции Петра Порошенко, который уже был признан незаконным в апелляционной инстанции, свидетельствует о том, что в Офисе президента не готовы признавать свои ошибки.

Такое мнение высказал адвокат Порошенко Илья Новиков. Он отметил что это происходит в полной стилистике Путина, которой следует Зеленский и его окружение, передает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Сама по себе ситуация, когда Печерский суд повторно принимает решение об аресте имущества по скандальному делу, по которому решение однажды было признано полностью незаконным апелляционным судом, – это не сенсация. С моей точки зрения, важно в этой ситуации то, что после того грандиозного скандала, который был в первой половине лета и который закончился фактической капитуляцией Офиса Генерального прокурора в том же Печерском суде, когда они отказались от своей позиции в суде. Те же люди, тот же прокурор идет повторно с этим новым ходатайством об аресте имущества", – заметил адвокат.

По его словам, важно не то, что решил Печерский суд, а то, что Офис генпрокурора в координации с другими структурами, решили продолжить то, что они начали.

"Очевидно, что в Офисе президента Украины изменилась человек, который отвечает за координацию с правоохранительными структурами и именно за серию дел против Порошенко. Раньше это был Смирнов, очевидно, что по результатам его работы было признано, что он не справляется. И видно из того, что мы наблюдаем, на это место был назначен Татаров. И первым же действием было то, что те люди, которые занимались несколько месяцев этими производствами и полностью себя скомпрометировали, они оставлены делать эту работу. И то, что им было сказано, что надо было пойти и доработать. То, что не получилось с картинами, тогда исправьте, потому что мы не можем признать свою ошибку. Вот это самая опасная вещь. Это касается и преобразования в Беларусь, это касается стилистики Путина, когда руководитель сам не признает свои ошибки и фактически подчиненным запрещает признавать свои ошибки. запрещает давать заднюю", – отметил адвокат Порошенко.

Он заверил, что все решения, которые будут приниматься в таком ключе, будут оспариваться.

"Это для нас рутинная ситуация. Я думаю, что с этим новым арестом будет то же, что и с предыдущим. Это может занять несколько недель, месяцев, но результат будет тот же", – убежден Новиков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

  • ГБР открыло очередное производство против Петра Порошенко о якобы незаконной покупки им произведений искусства.

  • Пятого президента Украины даже вызвали по этому поводу на допрос – через записанный следователем видеоролик, а не так, как это предусмотрено действующим УПК.

  • В ответ Порошенко 26 мая открыл в Музее Гончара выставку картин, принадлежащих его семье.

  • Во время проведения выставки в помещение ворвались люди в масках, которые представились сотрудниками ГБР: СМИ сообщали о пострадавших в результате штурма.

  • После штурма ГБР из музея исчезли выставленные в отдельной витрине документы, подтверждающие законность приобретения картин Порошенко.

  • Адвокат Игорь Головань подал соответствующие заявления о преступлении относительно превышения прав и полномочий сотрудника правоохранительного органа, должностного подлога, фальсификации так называемого протокола обыска, препятствование законной деятельности журналистов, препятствование деятельности народных депутатов.

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