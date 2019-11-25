Два тижні тому Печерський районний суд столиці обрав запобіжний захід генералові Дмитру Марченкові, якого звинуватили у закупівлі неякісних бронежилетів для армії за завищеною ціною. Героя війни взяли під варту (попри спроби взяти на поруки нардепами, волонтерами та учасниками бойових дій) взяли під варту та запропонували заставу в 76 млн.грн.

А кілька днів тому стали відомі "пікантні скелети у шафі" осіб, причетних до винесення рішення. Фігурантами чергового галасу стали суддя Печерського району Києва Олег Білоцерківець, який, власне, і виніс рішення, та голова ДБР Роман Труба. Стосовно них провели розслідування у програмі "Сокира-шоу".

Зокрема, журналісти запевняють, що мають докази тому, що керівник ДБР і суддя Білоцерківський користуються послугами секс-працівниць в борделях. “Так склалось, що борделі в Україні “кришують” правоохоронні органи” (цитата з шоу).

За інформацією журналістів, суддя Білоцерківець мав контакт із різними борделями (які, як відомо, заборонені в Україні) близько трьохсот разів. "Найулюбленішою дівчиною судді є дівчина із псевдонімом Камалія, з якою Білоцерківський контактував 114 разів. При тому, що 18 років цій дівчині виповнилося лише у вересні поточного року", - повідомляють у шоу. Тобто суддя, який має вчиняти правосуддя та дотримуватися Букви Закону, регулярно відвідував заборонені заклади та мав стосунки із неповнолітньою особою.

Ще один фігурант нового секс-скандалу - керівник ДБР Роман Труба. За інформацією журналістів, у липні Роман Труба був клієнтом борделю "Білочки-клуб". Того самого, куди навідується заступник голови Печерського суду м. Києва Білоцерківець. І саме останній виніс рішення відносно генерала Марченка.

До речі, Труба днями ще й засвітився у новому гучному скандалі з аудіо-записами, розміщеними на Телеграм-каналі "Трубу прорвало". З них випливає, що керівник ДБР, начебто виконує вказівки представника ОП Андрія Богдана – "зупиняє розслідування з політичних мотивів або ж відновлює їх за дзвінком із Банкової". Сам Труба назвав це провокацією, однак чи саме його голос звучить на аудіо записах, не прокоментував.

Відносно "броників". Складається враження, що пішла вказівка "прибрати неугодних". В Мінобороні кажуть, що після проведеної балістичної перевірки бронежилетів, які фігурують у справі ДБР, було підтверджено високу якість. А Державне бюро розслідувань провело власну експертизу бронежилетів, яка підтвердила, що ніби-то 3 з 5 бронежилетів "прострілюються". Знавці справи вважають, що перевірка проводилась із порушенням необхідних вимог до зазначених виробів. Навіть більше – кажуть, що перевірка проводилась по жилетам без захисних пластин.

Залишається відкритим питання – чи має право суддя, який їздить до заборонених законом борделів до неповнолітніх дівчат, судити героя війни, який захищав країну ще з 2014 року та має низку заслужених державних нагород, проводити політично вмотивоване переслідування офіцера?

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