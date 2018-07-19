В Конгресі США сенатор-республіканець Джон Баррасо зареєстрував законопроект про запровадження санкцій проти будівельників газопроводу "Північного потоку-2". – Ред.

Це законопроект, який скоріше за все буде використовуватися як переговорний козир Сполучених Штатів, бо для них "Північний потік-2" виглядає як конкуруючий економічний проект. Їх непокоїть, що Росія, яка і так здавна займає дуже значну частку європейського імпорту газу, через "Північний потік-2" зміцнить своє становище як одного з провідних експортерів.

Відповідно, Сполучені Штати мають намір у середньостроковій перспективі вийти на європейський ринок через початок власного експорту вуглеводнів. Для них цей законопроект є конкуруючим, і тому вони таким чином намагаються натиснути як на "Газпром", так і на ті європейські компанії, які беруть участь у побудові NordStream-2.

Я гадаю, якщо санкції і будуть прийняті у зв’язку з NordStream-2, то це буде не одразу. Поки що це буде розглядатися як такий крок, щоб попередити відповідні компанії і побачити їхню реакцію на такі дії. А там, в залежності від того, як будуть розвертатися події, буде вирішуватися власне доля санкцій, бо США, Росія, і європейські країни теоретично можуть піти на компроміс. Наприклад, якщо "Північний потік-2" буде введений в експлуатацію в обмін на те, що європейські країни будуть також купувати американський газ. Такі рамки компромісу можливі.

Тому я думаю, що поява відповідного законопроекту має на меті якраз стимулювати до співробітництва зі Сполученими Штатами в енергетичній сфері. І відповідно відштовхнути поглиблення енергетичного співробітництва з Росією.