Впровадження реформи сільської медицини було розпочато понад рік тому з підписання Президентом закону "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування в сільській місцевості". І її основні завдання - якість і доступність первинної медичної допомоги для 14 млн сільських жителів України:

- забезпечити доступність первинної медичної допомоги для жителів сільської місцевості, тобто, наблизити сімейного лікаря до людей. Адже зараз у нас найчастіша ситуація, коли лікарі працюють тільки в районному центрі або в найближчій до нього окрузі;

- підвищити якість, тобто створити сучасні та комфортні умови медичного обслуговування в селах

Для цього Мінрегіон спільно з Міністерством охорони здоров'я і розробили Методику формування ефективної мережі надання такої первинної медичної допомоги (ПМД). Були сформовані технічні вимоги до приміщень і вже спільно з регіонами була сформована та спроможна мережа закладів ПМД для сільської місцевості по всій Україні, яка налічує трохи більше 4 200 установ.

Потреба в новому будівництві амбулаторій склала близько 700 медичних установ.

Чому виникло питання не тільки вдосконалення існуючих закладів, а й нового будівництва? Бо потрібно створювати сучасні умови надання медичних послуг, комфортні приміщення, які забезпечені теплом, водою. Зараз же, на жаль, багато існуючих сільських медустанов мають зовсім несприятливі умови для надання медичних послуг - в них немає води і туалетів, вони знаходяться в аварійному стані, а стіни заражені грибком і цвіллю, позбутися яких практично неможливо.

Ремонтувати такі приміщення дорожче, ніж будувати нові. І головне, що при капітальному ремонті не завжди можна забезпечити необхідні умови - перелік і площу потрібних приміщень, не кажучи вже про ті ж небезпечні грибки і плісняви.

Тому Мінрегіоном були розроблено вимоги та типові планувальні рішення для 4-х типів нових медамбулаторий - це монопрактики на 1-2 лікарів (з житлом і без житла) і групові практики на 3-4 лікарів і 5-7 лікарів.

Вже затверджено будівництво 517 нових амбулаторій.

Близько 30% амбулаторій, що будуються, є з житлом для лікарів. Решту - будуть забезпечувати житлом органи місцевого самоврядування.

Всі амбулаторії обов'язково оснащуються необхідним немедичним і медичним обладнанням.

Крім того, для лікарів закуповується службовий транспорт - для спрощення логістики, своєчасного прибуття на виклик до хворого додому і так далі. Це, до речі, цілком європейська практика. Лікар не повинен чекати, поки тисяча мешканців приїдуть до нього в амбулаторію на прийом. Він встановлює графік прийому не тільки в амбулаторії, а й у своїх підконтрольних населених пунктах. І тоді жителі знають, що, наприклад, кожен другий вівторок або середу місяця сімейний лікар з медамбулаторії приїжджає до них в село і приймає там, і до нього планово можна звернутися.

Майже в усіх регіонах України вже активно почалось масштабне будівництво амбулаторій. І близько 200 нових медзакладів планують почати повноцінну роботу вже в 1-му кварталі.

"Доступна медицина" - це дуже важлива й очікувана реформа для сільських мешканців. І суть її, звичайно ж. полягає зовсім не в будівництві нових будівель і ремонтах, а в наданні якісної та доступної допомоги для своєчасної профілактики і діагностики захворювань.

Кінцева мета реформи - це боротьба з дуже поширеними в Україні серцево-судинним захворюваннями і дерматологічними, бронхіальною астму та цукровим діабетом.

Люди дуже чекають цих змін і ми не можемо їх підвести. Працюємо.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram