Безлад із стихійним паркуванням автомобілів у містах набрид і водіям, і пішоходам. Постійні затори на дорогах через те, що люди залишають машини там, де їм зручно - на дорогах, на трамвайних коліях, на зупинках громадського транспорту - роками були звичайною справою у всіх великих містах. Паркування на тротуарах і газонах взагалі окрема історія.

І це питання як елементарної культури водіїв, так і недосконалих правил паркування. Досвід цивілізованих країн доводить, що ця проблема вирішується якісно виписаними правилами, зручною системою паркування, в тому числі організацією достатньої кількості парковок. Зрозуміло, що відсутність місць для паркування буде знову і знову створювати хаос на вулицях.

По-перше - потрібні парковки.

По-друге - принциповий момент - невідворотність покарання для всіх порушників, без жодних виключень. Без цього система не працює і ми, на жаль, маємо такий досвід, причому не тільки з паркуванням.

Відсьогодні в Україні починають діяти нові правила паркування автомобілів. Ключові пункти такі.

1. Обов’язкова фото і відеофіксація порушень, мінімум 2 зображення з різних ракурсів.

2. Штрафи. Несплата за парковку штрафується 20-кратним розміром від вартості години паркування. Поліцейські більше не чекатимуть на водія, щоб оформити порушення. Безготівкова оплата штрафів. За своєчасну оплату протягом 10 днів штрафу за порушення, яке було зафіксоване в автоматичному режимі, сума зменшиться на 50%. Інші штрафи не збільшуються.

3. Евакуація авто. Закон визначає 17 причин, коли машину будуть евакуювати. Важливо, що у законі чітко прописаний порядок, процедура і відповідальні особи на кожному етапі евакуації.

4. Відповідальність. Три режими притягнення до адміністративної відповідальності: контакт з поліцейським, зйомка камерою поліцейського або інспектора, зйомка стаціонарною камерою.

Безготівковий розрахунок, фотофіксація, безконтактне накладання штрафу, евакуація авто, які заважають руху - все це нормальна європейська практика, яку в Україні давно час застосувати.

Європа починається з кожного з нас. Прагнемо у ЄС - маємо звикати жити за європейськими правилами і стандартами.