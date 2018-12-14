"Украинская разведка" – тринадцатая публикация из серии, презентующей "Новую стратегию мира и безопасности", предложенную на Национальном форуме, прошедшем 30 октября в Киеве.
Сегодня многими в мире Украина воспринимается как страна-проблема, известная Чернобылем, войной и коррупцией. Нас рассматривают как объект, от которого можно что-то откусить либо колонизировать целиком, раздавая стеклянные бусы.
Мы сможем все изменить, сделать Украину сильной и конкурентоспособной, но надо понимать, что друзей при этом у нас не прибавится.
В современном мире нам всегда будет нужна сильная армия, как фактор стабильности и аргумент, напоминающий, что с интересами Украины надо считаться.
Надёжная оборона обходится недёшево.
Для того чтобы наши усилия по укреплению и поддержанию обороноспособности страны были оптимальными и соответствовали передовым тенденциям в этой сфере, необходима оперативная и достоверная информация, позволяющая адекватно оценить текущие и потенциальные военные угрозы и своевременно подготовиться к их отражению.
Без сильной, высокопрофессиональной, оснащённой на современном уровне военной разведки это невозможно.
Все это в полной мере относится и к Службе внешней разведки, призванной обеспечить страну надёжной информацией о политических, экономических, технологических тенденциях в мире.
Нам предстоит сделать многое для того, чтобы разведывательные органы получили весь необходимый арсенал возможностей для эффективного выполнения стоящих перед ними задач и на этой базе смогли создать ближний и дальний периметры безопасности Украины.
Это необходимо для того, чтобы смело строить планы на будущее, развивать и поддерживать наши конкурентные преимущества, активно защищать наши интересы. При этом необходимо помнить, что сильная украинская разведка нужна только Украине, и без нас таковой её никто не сделает.
Для полноценного информационного обеспечения национальной безопасности и принятия стратегически важных решений не обойтись без Комитета по разведке при Президенте Украины. Этот орган из модного атрибута должен превратиться в рабочую структуру, концентрирующую данные всего разведсообщества страны.
Максимально используя собственный потенциал в сфере обороны и безопасности и координируя свои усилия с партнёрами из НАТО, наша страна сможет стать сильным игроком и вносить существенный вклад в обеспечение стабильности на континенте и в мире.
Украина – мирная страна, мы, украинцы, – мирные люди, но жизнь научила нас защищать свою землю и свои ценности. И мы будем их защищать!
Следующая публикация будет посвящена работе Военного кабинета Юлии Тимошенко.
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