"А разговоров-то было!" "Турборежим" новой Рады с треском провалился

Несмотря на анонсированный "турборежим", народные депутаты 9 созыва за полгода приняли меньше законопроектов, чем их предшественники.

К такому выводу после анализа результатов работы Верховной Рады 8-го и 9-го созывов пришли в Комитете избирателей Украины. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации в Facebook.

Так КИУ сравнил количество принятых законов, зарегистрированных законопроектов и проведенных пленарных заседаний обоих созывов за полгода. Оказалось, что количественные показатели работы парламента 8-го созыва выше, чем у новых парламентариев.

Новая Рада в "турборежиме" приняла меньше законов, чем предыдущая Фото Яна Доброносова

За первые полгода нардепы предыдущего созыва парламента приняли 173 закона, тогда как народные избранники нового созыва приняли 155 законов. Также нардепы 9-го созыва зарегистрировали 1,3 тыс. законопроектов, а их предшественники – 1,7 тыс.

Однако в КИУ заметили, что текущий состав парламента чаще работает в пленарном режиме. За полгода они провели 72 пленарных заседания, а их коллеги из 8-го созыва — 63.

"Разговоры о турборежим оказались обычным политическим мифом. Количественные показатели работы ВР IX созыва не выше, чем у их предшественников. А в таких вопросах как количество принятых законов или поданных законопроектов они вообще ниже результатов работы депутатов VIII созыва", – подытожил глава КИУ Алексей Кошель. По его мнению, формулировку "турборежим" больше использовать не стоит.

К аналогичному выводу пришел и активист, PR-менеджер в "Громадяни в дії" Александр Равчев.

"Вот вам, ребята, и "турборежим". За первые полгода работы нового парламента принято в три раза меньше депутатских законопроектов и вдвое меньше президентских, чем за первые полгода предыдущего парламента. А разговоров-то было. Что значит агрессивный пиар и отсутствие фактчекинга", – отметил он, показав данные с сайта ВРУ.

Facebook Александра Равчева

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в некоторых законопроектах заметили недоработки, которые оправдали "турборежимом" новой Рады.

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