"Ничего хорошего": социолог предупредил о риске новой Рады

Новый состав Верховной Рады, который будет избран на внеочередных парламентских выборах, будет "очень некачественным".

Высший законодательный орган, который украинцы изберут в текущем году, будет отличаться от предыдущих в худшую сторону, – заявил в блиц-интервью OBOZREVATEL главный научный сотрудник Института социологии НАН Украины Александр Вишняк.

Верховная Рада Украины Радіо Свобода

"Уже более или менее понятно, кто пройдет, списки известны. Большинство людей, которые пройдут в парламент, никогда не занимались государственными вопросами", – сказал он.

Социолог заметил: "В каждом парламенте были такие люди, но сейчас их будет больше всего. И это ничего хорошего не обещает – ни в принятии законов, ни в контроле над исполнительной властью".

В контексте идеи проведения всеукраинского референдума Вишняк заявил, что против подобного способа принятия решений. "Представительская демократия предусматривает, что вы должны избрать людей, которые будут решать эти вопросы за вас, потому что они более компетентны. Но для этого надо выбрать более компетентных, чем обычные граждане", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее известного телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа". Шоумен Сергей Притула заявил, что идет на выборы в Верховную Раду от партии Святослава Вакарчука "Голос".

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