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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

"Ничего хорошего": социолог предупредил о риске новой Рады

2.1тЧитать материал на украинском

Новый состав Верховной Рады, который будет избран на внеочередных парламентских выборах, будет "очень некачественным".

Высший законодательный орган, который украинцы изберут в текущем году, будет отличаться от предыдущих в худшую сторону, – заявил в блиц-интервью OBOZREVATEL главный научный сотрудник Института социологии НАН Украины Александр Вишняк.

Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины

Радіо Свобода

"Уже более или менее понятно, кто пройдет, списки известны. Большинство людей, которые пройдут в парламент, никогда не занимались государственными вопросами", – сказал он.

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Социолог заметил: "В каждом парламенте были такие люди, но сейчас их будет больше всего. И это ничего хорошего не обещает – ни в принятии законов, ни в контроле над исполнительной властью".

В контексте идеи проведения всеукраинского референдума Вишняк заявил, что против подобного способа принятия решений. "Представительская демократия предусматривает, что вы должны избрать людей, которые будут решать эти вопросы за вас, потому что они более компетентны. Но для этого надо выбрать более компетентных, чем обычные граждане", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее известного телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа". Шоумен Сергей Притула заявил, что идет на выборы в Верховную Раду от партии Святослава Вакарчука "Голос".

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Темы
ЭксклюзивВнеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Александр Вишняк
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Комментарии
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
"для этого надо выбрать более компетентных, чем обычные граждане", т.е., чем 73%? И кто же таких в ВРУ пустит?
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1
Зеленская Юля
Зеленская Юля
Cпaси6o тем, кто пoкaзaл мне сaйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/64hk4gd Пpостo прoйдя пpoстой опроc пoлyчила почти пoлyгoдoвyю заpплатy)) Пoльзyйтeсь, покa есть вoзмoжноcть=)
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
не то что прошлые кнопкодавы и драчуны.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Plotnikov Alex, ну і чим твоя думка свіжіша від бабусиних на лавці?
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