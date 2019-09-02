Новая глава Минздрава представила советников: стало известно, кто они

Новоназначенная руководительница Министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая представила своих советников.

Встреча-знакомство министра с коллективом ведомства состоялась в понедельник, 2 сентября, передает пресс-служба Минздрава на странице в Facebook.

"Министр в ближайшие недели планирует встретиться с каждым структурным подразделением Минздрава Украины и представить план приоритетов на первые 100 дней работы", – сказано в сообщении.

Зоряна Скалецкая facebook.com/zoryana.chernenko

Имена советников Скалецкой обнародованы "УП. Життя" со ссылкой на источники. По данным журналистов, ими стали:

Ольга Голубовская – внештатный главный специалист Минздрава при Раисе Богатыревой, руководила направлением "инфекционные болезни".

Голубовская Громадське

Александр Чумак – совладелец компании производства медпрепаратов "ИнтерХим". Был помощником нардепа Олега Мусия, который во времена Богатыревой возглавлял Общественный совет при Минздраве.

Чумак Скрин видео

Дмитрий Раимов – политтехнолог, основатель "Свободной школы журналистики", основатель Агентства кризисных коммуникаций "НЕТ".

Раимов facebook.com/dmitro.raimov

Михаил Загрийчук – врач-хирург, научный сотрудник в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова НАМН Украины.

Загрийчук KP.UA

Андрей Гук – заместитель директора Государственного учреждения "Институт нейрохирургии имени академика А.П. Ромоданова НАМН Украины". Член политической партии "Свобода", эксперт в здравоохранении.

Гук facebook.com/andriy.huk

Андрей Семиволос – главный врач в АПЗ "Киевский городской детский диагностический центр".

Семиволос .facebook.com/andriy.semivolos

Елена Симоненко – старший проектный менеджер по децентрализации Офиса реформ Кабинета Министров Украины.

Симоненко facebook.com/Simonenko.elena

Зоряна Скалецкая на встрече с коллективом facebook.com/moz.ukr

Зоряна Скалецкая на встрече с коллективом facebook.com/moz.ukr

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий оправдался за переписку, в которой на фразу о собеседника том, что главой Минздрава может остаться Уляна Супрун, он ответил: "х*й им в ж*пу!".

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