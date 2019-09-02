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2 сентября • обновлено в 21:52
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Новая глава Минздрава представила советников: стало известно, кто они

1.8т Читать материал на украинском

Новоназначенная руководительница Министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая представила своих советников.

Встреча-знакомство министра с коллективом ведомства состоялась в понедельник, 2 сентября, передает пресс-служба Минздрава на странице в Facebook.

"Министр в ближайшие недели планирует встретиться с каждым структурным подразделением Минздрава Украины и представить план приоритетов на первые 100 дней работы", – сказано в сообщении.

Новости
Минздрав вместо Супрун возглавил "человек Радуцкого" без диплома врача: кто она

Зоряна Скалецкая

Зоряна Скалецкая

facebook.com/zoryana.chernenko

Имена советников Скалецкой обнародованы "УП. Життя" со ссылкой на источники. По данным журналистов, ими стали:

  • Ольга Голубовская – внештатный главный специалист Минздрава при Раисе Богатыревой, руководила направлением "инфекционные болезни".

Голубовская

Голубовская

Громадське

  • Александр Чумак – совладелец компании производства медпрепаратов "ИнтерХим". Был помощником нардепа Олега Мусия, который во времена Богатыревой возглавлял Общественный совет при Минздраве.

Чумак

Чумак

Скрин видео

  • Дмитрий Раимов – политтехнолог, основатель "Свободной школы журналистики", основатель Агентства кризисных коммуникаций "НЕТ".

Раимов

Раимов

facebook.com/dmitro.raimov

  • Михаил Загрийчук – врач-хирург, научный сотрудник в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова НАМН Украины.

Загрийчук

Загрийчук

KP.UA

  • Андрей Гук – заместитель директора Государственного учреждения "Институт нейрохирургии имени академика А.П. Ромоданова НАМН Украины". Член политической партии "Свобода", эксперт в здравоохранении.

Гук

Гук

facebook.com/andriy.huk

  • Андрей Семиволос – главный врач в АПЗ "Киевский городской детский диагностический центр".

Семиволос

Семиволос

.facebook.com/andriy.semivolos

  • Елена Симоненко – старший проектный менеджер по децентрализации Офиса реформ Кабинета Министров Украины.

Симоненко

Симоненко

facebook.com/Simonenko.elena

Зоряна Скалецкая на встрече с коллективом

Зоряна Скалецкая на встрече с коллективом

facebook.com/moz.ukr

Зоряна Скалецкая на встрече с коллективом

Зоряна Скалецкая на встрече с коллективом

facebook.com/moz.ukr

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий оправдался за переписку, в которой на фразу о собеседника том, что главой Минздрава может остаться Уляна Супрун, он ответил: "х*й им в ж*пу!".

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Персона
Зоряна Скалецкая
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения политика
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