Новая глава Минздрава представила советников: стало известно, кто они

Новоназначенная руководительница Министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая представила своих советников.
Встреча-знакомство министра с коллективом ведомства состоялась в понедельник, 2 сентября, передает пресс-служба Минздрава на странице в Facebook.
"Министр в ближайшие недели планирует встретиться с каждым структурным подразделением Минздрава Украины и представить план приоритетов на первые 100 дней работы", – сказано в сообщении.
Зоряна Скалецкая
facebook.com/zoryana.chernenko
Имена советников Скалецкой обнародованы "УП. Життя" со ссылкой на источники. По данным журналистов, ими стали:
Ольга Голубовская – внештатный главный специалист Минздрава при Раисе Богатыревой, руководила направлением "инфекционные болезни".
Голубовская
Громадське
Александр Чумак – совладелец компании производства медпрепаратов "ИнтерХим". Был помощником нардепа Олега Мусия, который во времена Богатыревой возглавлял Общественный совет при Минздраве.
Чумак
Скрин видео
Дмитрий Раимов – политтехнолог, основатель "Свободной школы журналистики", основатель Агентства кризисных коммуникаций "НЕТ".
Раимов
facebook.com/dmitro.raimov
Михаил Загрийчук – врач-хирург, научный сотрудник в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова НАМН Украины.
Загрийчук
KP.UA
Андрей Гук – заместитель директора Государственного учреждения "Институт нейрохирургии имени академика А.П. Ромоданова НАМН Украины". Член политической партии "Свобода", эксперт в здравоохранении.
Гук
facebook.com/andriy.huk
Андрей Семиволос – главный врач в АПЗ "Киевский городской детский диагностический центр".
Семиволос
.facebook.com/andriy.semivolos
Елена Симоненко – старший проектный менеджер по децентрализации Офиса реформ Кабинета Министров Украины.
Симоненко
facebook.com/Simonenko.elena
Зоряна Скалецкая на встрече с коллективом
facebook.com/moz.ukr
Зоряна Скалецкая на встрече с коллективом
facebook.com/moz.ukr
Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий оправдался за переписку, в которой на фразу о собеседника том, что главой Минздрава может остаться Уляна Супрун, он ответил: "х*й им в ж*пу!".
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!