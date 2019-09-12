"Носки дня": босоногий "слуга народа" рассмешил сеть поведением в Раде

Депутата Верховной Рады 9-го созыва Алексея Жмеренецкого (фракция партии "Слуга народа") заметили в здании парламента разутым.
Соответствующие снимки были сделаны во время заседания в четверг, 12 сентября. Фото на странице в Facebook опубликовала журналистка Варвара Квитка.
"Новая рубрика подоспела: носки дня. Слуга народа ходит в парламенте в носках по коврам. Воспитание или новые туфли жмут?" – написала она.
Алексей Жмеренецкий
facebook.com/alexzhmer
"Лайфхак: носите носочки потоньше или тапочки в пакетике", – пошутила журналистка.
facebook.com/varvarakvitka
facebook.com/varvarakvitka
"Просто человек чувствует себя на работе как дома", "Клевые носки", "Мама, я надел носочки!" – пишут пользователи сети в комментариях.
Алексей Жмеренецкий
facebook.com/alexzhmer
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко снова оказалась в центре скандала из-за своего поведения. В здании парламента она разулась и закинула ноги на стол.
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