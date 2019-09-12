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12 сентября • обновлено в 20:02
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"Носки дня": босоногий "слуга народа" рассмешил сеть поведением в Раде

5.7т Читать материал на украинском

Депутата Верховной Рады 9-го созыва Алексея Жмеренецкого (фракция партии "Слуга народа") заметили в здании парламента разутым.

Соответствующие снимки были сделаны во время заседания в четверг, 12 сентября. Фото на странице в Facebook опубликовала журналистка Варвара Квитка.

"Новая рубрика подоспела: носки дня. Слуга народа ходит в парламенте в носках по коврам. Воспитание или новые туфли жмут?" – написала она.

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Алексей Жмеренецкий

Алексей Жмеренецкий

facebook.com/alexzhmer

"Лайфхак: носите носочки потоньше или тапочки в пакетике", – пошутила журналистка.

"Носки дня": босоногий "слуга народа" рассмешил сеть поведением в Раде

facebook.com/varvarakvitka

"Носки дня": босоногий "слуга народа" рассмешил сеть поведением в Раде

facebook.com/varvarakvitka

"Просто человек чувствует себя на работе как дома", "Клевые носки", "Мама, я надел носочки!" – пишут пользователи сети в комментариях.

Алексей Жмеренецкий

Алексей Жмеренецкий

facebook.com/alexzhmer

"Носки дня": босоногий "слуга народа" рассмешил сеть поведением в Раде

Скрин комментариев

"Носки дня": босоногий "слуга народа" рассмешил сеть поведением в Раде

Скрин комментариев

"Носки дня": босоногий "слуга народа" рассмешил сеть поведением в Раде

Скрин комментариев

"Носки дня": босоногий "слуга народа" рассмешил сеть поведением в Раде

Скрин комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко снова оказалась в центре скандала из-за своего поведения. В здании парламента она разулась и закинула ноги на стол.

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Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины фотографии Партия Слуга народа политика
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это же зоопарк.Там парнокопытные ходят босые.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Вырод-ки босоногие, поляки бы вас заставили приличию.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Драго Кувалда, ну в лапти онучи это тоже модно для рассеи 17 века , которая там застряла
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Куни Чан
Куни Чан
И заметьте без дырок, как у некоторых бывших президентов)))
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Куни Чан, интересно , а пуця когда одевает лабутены на каблюках носки какие , ? наверное с ватными прокладками , ватники же
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