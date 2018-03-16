Носит оружие? Савченко вытрусила сумку прямо в прямом эфире

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко продемонстрировала содержимое сумки, вытрусив на стол в прямом эфире.
Таким образом она отреагировала на вопрос ведущего, что у нее там находится. Это произошло в эфире телеканала "112 Украина".
"Вещи, документы, мои личные вещи", - заявила нардеп, после чего вывалила на стол все, что у нее было в сумке.
Ведущие подтвердили, что оружия там нет, и посоветовали потихоньку собрать "бардак", который образовался на столе.
"Сегодня я не заходила в сессионный зал, сегодня я работала в комитете. Сегодня был правительственный час, но, так как вопросов к правительству очень много всегда, никогда не получаешь на них ответ на самом деле, я не заходила в сессионный зал. Я работала в комитетах над законом о нацбезопасности и обороне. Сегодня была создана и работала рабочая группа", - позже рассказала Савченко.
Как сообщал "Обозреватель", 15 марта представитель президента в Верховной Раде рассказала, что Савченко вывели из сессионного зала из-за "угрозы с ее стороны". Журналист рассказывал, что в ее сумке нашли гранату и оружие.
В этот же день Верховная Рада проголосовала за ее исключение из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Украины.
Сама нардеп заявила, что действительно принесли с собой наградное оружие. Однако информацию о том, что ее вывели из зала она опровергла.
Позже, народный депутат от "Народнго фронта" Дмитрий Тымчук заявил, что демонстрация Савченко оружия является либо желанием похвастаться, либо наличием "высокого интеллекта".
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