Нормандской встречи не будет: соратник Горбачева озвучил прогноз

Российский политолог, историк, соратник президента Советского Союза Михаила Горбачева Виктор Мироненко убежден, что главная причина неэффективности и минского, и нормандского форматов – неготовность российской стороны изменять свою позицию.

"Если другая сторона (Россия, - Ред.) считает, что есть только одна точка зрения - их, и вторая – неправильная, то переговоры становятся бессмысленными", – констатировал он в блоге OBOZREVATEL.

"У меня такое впечатление, что у Владимира Владимировича Путина есть давно сформировавшаяся позиция, взгляд на то, какими он хотел бы видеть отношения России и Украины, и никаких других взглядов на эти отношения он не приемлет", – сказал политик.

Владимир Путин

В этом контексте он напомнил о том, что "позиция российской администрации за последние 3-4 года остается абсолютно неизменной. Единственное изменение, которое произошло с момента Минских соглашений и нормандского формата, и всего остального – это предложение президента России об использовании миротворческого контингента".

"Я не знаю, состоится или не состоится нормандский саммит. Скорее, я предположил бы, что он при данном раскладе, при данной позиции сторон не состоится. А если он все же состоится, то закончится он, скорее всего, ничем", – спрогнозировал политик.

Как писал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва не считает Украину выполнившей свои обязательства для возобновления работы "нормандской четверки".

Ранее об этом во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил Владимир Зеленский. Он сообщил, что рассчитывает на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время.

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