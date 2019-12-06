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7 декабря • обновлено в 00:41
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"Один враг и два партнера": Вакарчук назвал единственного друга Зеленского на переговорах с Путиным

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На переговорах лидеров Украины, России, Франции и Германии в "нормандском формате" у президента Владимира Зеленского не будет друзей. Единственным другом останутся украинские граждане.

Такое мнение лидер партии "Голос", народный депутат Украины Святослав Вакарчук высказал в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 9 декабря (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"В "нормандском формате" на встрече в Париже у президента Зеленского напротив будет сидеть три человека. Двое из них – это партнеры, которые будут поддерживать стремление Украины к миру, но иметь свою собственную повестку дня. И один представитель страны, которая захватила часть нашей территории, позиция которого враждебная – максимально ослабить украинские позиции", – сказал политик.

Новости
"Хочется верить!" Зеленский назвал главное ожидание от встречи "нормандии"

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Скрин видео

"То есть там будет один враг и два партнера. Но там не будет ни одного друга. Единственным другом президента Зеленского на этих переговорах будет народ Украины, который ожидает и поддерживать его желание отстоять мир на украинских интересах. Я думаю, он об этом помнит", – продолжил нардеп.

Вакарчук добавил, что таким другом Зеленскому должен стать каждый гражданин, который "хочет мира на украинских условиях".

Как писал OBOZREVATEL, в эфире ток-шоу Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей станет возможным только тогда, когда Украина будет полностью контролировать границу с Россией.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Свобода слова Савика Шустера Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Савик Шустер
Место
Украина
Теги
Партия Вакарчука "Голос" политика нормандский формат видео переговоры по Донбассу
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Ляшенко Андрей
Ляшенко Андрей
Пусть Славко споет Путину, глядишь тот и раздобрится
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