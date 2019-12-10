Нормандская встреча: советник Горбачева назвал ошибку Путина

Российский политолог, историк, советник экс-президента СССР Михаила Горбачева Виктор Мироненко заявил, что "нормандский саммит" 9 декабря продемонстрировал "полную недоговороспособность российской стороны".

"Все еще раз смогли убедиться в том, что не случайно была начата эта гибридная война, что в ней определенной частью российской элиты были поставлены совершенно определенные цели", – отметил он в блоге OBOZREVATEL.

По его мнению, нормандский формат "не получил перезапуска", который предлагал президент Франции Эммануэль Макрон. "Переговоры не получили перезапуска, хотя формально они и продлены. И, думаю, что встреча показала бессмысленность дальнейших переговоров и их бесперспективность", – заявил Мироненко.

Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Владимир Путин Официальный сайт президента Украины

"Если одна из сторон ни в каких переговорах не хочет менять ничего даже на йоту, то какой смысл тогда проводить какие-либо переговоры?", – добавил он.

В этом контексте политик заметил, что самой большой ошибкой президента России Владимира Путина он считает "принятие политических решений, которые потом не могут быть изменены". "К сожалению, решение по Украине и все, что связано с ней, было как раз из тех решений, которые, будучи раз приняты, потом очень трудно изменить, переиграть и так далее", – сказал он.

"Я очень надеюсь, что и президент Зеленский, и все те, кто в Украине всерьез думает о будущем своей страны, тоже сделали из этого соответствующие выводы", – резюмировал политолог.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в "нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе. Все подробности, фото и видео – в материале OBOZREVATEL.

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