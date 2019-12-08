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8 декабря • обновлено в 22:04
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"Нормандский" саммит: Пристайко назвал "красную линию" для Зеленского

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на саммите в "нормандском формате" украинская делегация должна в первую очередь помнить об интересах народа как по одну, так и по другую сторону линии разграничения.

Соответствующее заявление он разместил на странице в Facebook в воскресенье, 8 декабря, накануне встречи лидеров Украин, России, Франции и Германии.

"Завтра, во время переговоров, мы в первую очередь должны помнить об интересах всех украинцев, разделенных по линии соприкосновения российской агрессией и пропагандой. Мир, безопасность и развитие в единой, демократической стране – единственная цель президента и всей переговорной команды", – написал он.

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Пристайко назвал "красную линию" для Зеленского в Нормандии

Пристайко назвал "красную линию" для Зеленского в Нормандии

УНИАН

Пристайко отметил, что украинская делегация едет в Париж "в первую очередь ради наших пленных в российских тюрьмах и ради наших граждан на оккупированных территориях".

"Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр, – международно признанная государственная граница Украины", – подчеркнул глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пристайко заявил, что переговоры в Париже ни в коем случае не должны привести к уступкам Украины.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Война на Донбассе
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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