"Нормандский" саммит: Пристайко назвал "красную линию" для Зеленского

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на саммите в "нормандском формате" украинская делегация должна в первую очередь помнить об интересах народа как по одну, так и по другую сторону линии разграничения.

Соответствующее заявление он разместил на странице в Facebook в воскресенье, 8 декабря, накануне встречи лидеров Украин, России, Франции и Германии.

"Завтра, во время переговоров, мы в первую очередь должны помнить об интересах всех украинцев, разделенных по линии соприкосновения российской агрессией и пропагандой. Мир, безопасность и развитие в единой, демократической стране – единственная цель президента и всей переговорной команды", – написал он.

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Пристайко отметил, что украинская делегация едет в Париж "в первую очередь ради наших пленных в российских тюрьмах и ради наших граждан на оккупированных территориях".

"Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр, – международно признанная государственная граница Украины", – подчеркнул глава МИД.

Завтра, під час переговорів, ми у першу чергу маємо пам'ятати про інтереси всіх українців, розділених по лінії дотику російською агресією та пропагандою. Мир, безпека та розвиток в єдиній, демократичній країні - єдина мета Президента і всієї переговорної команди. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 8, 2019

Завтра Нормандський саміт. Ми їдемо, в першу чергу, заради наших полонених в російських тюрмах та заради наших громадян на окупованих територіях. Наша головна червона лінія, від якої не відступимо на жодний міліметр, - міжнародно визнаний державний кордон України. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 8, 2019

Повне і постійне припинення вогню, наш контроль над кордоном єдиної неподільної держави, роззброєння і виведення незаконних збройних формувань, місцеві вибори за нашим законодавством - основні елементи позиції на завтра. Немає значення, за спільним столом переговорів чи тет-а-тет — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 8, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пристайко заявил, что переговоры в Париже ни в коем случае не должны привести к уступкам Украины.

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