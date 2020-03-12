Подготовку к встрече лидеров Украины, Франции, Германии и России в Нормандском формате, вероятнее всего, не успеют завершить до апреля, поэтому в этом месяце она не состоится.

Об этом "Европейской правде" рассказал представитель официальной Германии, который общался с изданием не под запись. В издании уточнили, что заявление не является официальным. Решение об отсрочке саммита еще не принято. Вместе с тем, собеседник уверен, что завершить подготовку к саммиту вовремя не удастся.

"Мое личное мнение, что саммит точно не состоится в апреле. Возможно, в мае, а возможно, и позже", – объяснил он.

СМИ заявили, что Нормандский саммит может не состоятся в апреле

Представитель Германии добавил, что несмотря на намерение лидеров собраться в апреле, есть необходимость договориться о результативной встрече, а этого пока нет.

"Важнее результат. Лучше немного подождать и тогда получить результат, чтобы президенты ехали на саммит, уже имея какие-то договоренности... Я очень уважаю то, что ваши представители (занимающиеся Нормандией) всегда продолжают и действуют дальше, и дальше, пока не получится", – пояснил политик.

Также в Германии отметили, что Украина держит Берлин в курсе переговоров с РФ, в частности, приглашает наблюдать за встречами в Минске.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 декабря 2019 года лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в "нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе.

Позже в России заговорили о срыве "нормандской встречи" в апреле.

18 февраля 2020 года вооруженные формирования РФ начали наступление на Донбассе. Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери во время боев.

Россия созвала Совет безопасности ООН, на котором и была жестко разгромлена. США, Британия, Франция, Германия, Эстония и другие страны выразили поддержку Украине, решительно осудив подлые провокации Путина и его марионеток на Донбассе. Россию также обвинили в том, что она не соблюдает Минские соглашения.

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