Главная Новости
10 декабря • обновлено в 22:44
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Украина пошла на компромисс: Зеркаль назвала плюсы и минусы "нормандской" встречи

4.7т
Читать материал на украинском

Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в "нормандском формате" не привела к "измене", но фиксация "формулы Штайнмайера" является неким компромиссом.

Такое мнение в эфире телеканала "Прямий" высказала экс-заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Наиболее положительное – это то, что состоялся также обмен мнениями по газу, который не привел ни к какой измене. Это очень положительно.

На мой взгляд, очень положительно то, что "Нафтогаз" смог озвучить самому Путину результат Стокгольмского арбитража, и что это не политическое решение, его надо выполнять, и ничто не помешает Украине требовать от России компенсацию за убытки, которые нанес "Газпром" Украине", – сказала она.

Новости
Встреча "кролика и удава": Невзоров едко высказался о переговорах Зеленского и Путина

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Коллаж

"Из позитива еще могу сказать, что фактически коммюнике выглядит лучше, чем я надеялась. Из негатива могу сказать, что фиксация "формулы Штайнмайера" уже в коммюнике для меня выглядит немного слишком. Но я так понимаю, что это был компромисс, на который пошли сознательно", – добавила Зеркаль.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Елена Зеркаль
Место
Украина
Теги
политика переговоры по Донбассу нормандский формат видео Формула Штайнмайера
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
3
2
Смешно
9
Интересно
15
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Зачем этих "экс" порохоботских везде таскают? Сами ни чертяки не сделали, а оценки дают какие-то. На ржавый крюк зеркалей и подобных...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а ведь стоит посмотреть на современную деградирующую Украину, послушать украинские патриотические лозунги, и как лгут и кривляются украинские политики, политологи и журналисты, и становится ясно, что Украина это государство-симулякр... все действия украинской власти все 30 лет незалежности симулируют государство, а такового, по большому счету, и нет вовсе___
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Petrov Valery
Petrov Valery
Zhikharev Dmitry, а в Роcсии не так? А лучше посмотрите разборки в парламенте Великобритании :)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Petrov Valery
Petrov Valery
Забавно, что на конференции фрау Меркель проговорилась. О том, что совсем не против изменения Минских. Но что она тут может? У Пyтина позиция сильнее. В обмен на эту бумажку был предотвращен разгром украинской армии. А нaцикам разрешили несколько лет палить по окрестностям Дoнецка, не опасаясь вторжения poccийских вoйcк...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги