Украина пошла на компромисс: Зеркаль назвала плюсы и минусы "нормандской" встречи

Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в "нормандском формате" не привела к "измене", но фиксация "формулы Штайнмайера" является неким компромиссом.

Такое мнение в эфире телеканала "Прямий" высказала экс-заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Наиболее положительное – это то, что состоялся также обмен мнениями по газу, который не привел ни к какой измене. Это очень положительно.

На мой взгляд, очень положительно то, что "Нафтогаз" смог озвучить самому Путину результат Стокгольмского арбитража, и что это не политическое решение, его надо выполнять, и ничто не помешает Украине требовать от России компенсацию за убытки, которые нанес "Газпром" Украине", – сказала она.

Зеленский и Путин Коллаж

"Из позитива еще могу сказать, что фактически коммюнике выглядит лучше, чем я надеялась. Из негатива могу сказать, что фиксация "формулы Штайнмайера" уже в коммюнике для меня выглядит немного слишком. Но я так понимаю, что это был компромисс, на который пошли сознательно", – добавила Зеркаль.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Встреча в Париже 9 декабря стала первым саммитом в "нормандском формате" с 2016 года. В Елисейском дворце собрались лидеры Украины, Германии, Франции и России – Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин (вся хроника событий собрана здесь).

Зеленский и Путин впервые встретились лично (до этого они общались только по телефону). В рамках саммита президенты Украины и России побеседовали тет-а-тет.

По итогам "нормандской встречи" стороны подписали совместное коммюнике. Были достигнуты договоренности об обмене пленными, полном прекращении огня на Донбассе, разведении войск еще на трех участках и дальнейшей работе в "нормандском формате".

Зеленский весьма позитивно оценил итоги саммита. Он подчеркнул, что Украине удалось добиться шести поставленных целей без сдачи национальных интересов.

Тем временем Путин заявил о разногласиях с Зеленским по Донбассу.

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