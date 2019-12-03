Главная Новости
3 декабря • обновлено в 23:11
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Утвердили 5 сценариев по Донбассу: Зеленский провел важное совещание перед встречей с Путиным

3.7т
Читать материал на украинском

Во вторник, 3 декабря, при участии президента Украины Владимира Зеленского состоялось координационное совещание в рамках подготовки к саммиту стран "нормандского формата".

На встрече, как сообщила пресс-служба ОП, обсуждали и утвердили возможные сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Всего таких планов утверждено пять. "В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей глава Украинского государства дал поручение главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчак ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил", – отметила пресс-служба.

Новости
Госдеп США внезапно оправдали Россию и предложили расширить "нормандский формат"

Указывается, что Зеленский четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем, а только политико-дипломатическими методами.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в свою очередь выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров страна сможет вернуть ОРДЛО и прекратить военные действия.

"Решено, что перед встречей в "нормандском формате" состоится заседание СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского", – говорится в сообщении.

Совещание

Совещание

president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Руслан Хомчак Владимир Зеленский Алексей Данилов
Место
Украина
Теги
ОРДЛО Офис президента нормандский формат СНБО политика
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
13
9
Смешно
3
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги