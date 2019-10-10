"Вопрос закрыт навсегда!" В России ответили Зеленскому на предложение по Крыму

В России назвали планы президента Украины Владимира Зеленского применить переговоры "нормандского формата" для обсуждения возвращения Крыма "нереалистичными".

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, передает ТАСС. "Этот вопрос для нас закрыт навсегда", – сказал он.

Россиянин считает, что вопрос Крыма Россия обсуждать не будет ни в "нормандском формате", ни на каких-либо других площадках.

"Нормандский формат был создан для решения конфликта на юго-востоке Украины. Для каких-то других вещей он не предназначен. Желания президента Украины немного не соответствуют тем реалиям, которые сложились за последние пять лет, прошедшие с момента создания формата", – сказал Руденко.

Отметим, ранее Владимир Зеленский заявил, что "нормандская" встреча – это возможность возвращения вопроса Крыма на обсуждение.

Владимир Зеленский Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, на пресс-марафоне 10 октября президент пояснил, что не может открыто говорить о войне России против Украины. Ведь тогда ему придется вводить военное положение и идти с войной отбивать у оккупантов Крым и Донбасс.

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