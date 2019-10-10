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10 октября • обновлено в 21:19
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"Вопрос закрыт навсегда!" В России ответили Зеленскому на предложение по Крыму

6.7т Читать материал на украинском

В России назвали планы президента Украины Владимира Зеленского применить переговоры "нормандского формата" для обсуждения возвращения Крыма "нереалистичными".

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, передает ТАСС. "Этот вопрос для нас закрыт навсегда", – сказал он.

Россиянин считает, что вопрос Крыма Россия обсуждать не будет ни в "нормандском формате", ни на каких-либо других площадках.

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"Нормандский формат был создан для решения конфликта на юго-востоке Украины. Для каких-то других вещей он не предназначен. Желания президента Украины немного не соответствуют тем реалиям, которые сложились за последние пять лет, прошедшие с момента создания формата", – сказал Руденко.

Отметим, ранее Владимир Зеленский заявил, что "нормандская" встреча – это возможность возвращения вопроса Крыма на обсуждение.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, на пресс-марафоне 10 октября президент пояснил, что не может открыто говорить о войне России против Украины. Ведь тогда ему придется вводить военное положение и идти с войной отбивать у оккупантов Крым и Донбасс.

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Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
нормандский формат Новости Крыма Крым политика
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Питон Каа
Питон Каа
Вопрос принадлежности Крыма решил не кто-нибудь, а его жители, и только они вправе решать его. Они решили быть с Россией, навсегда. Вопрос закрыт и обсуждению не подлежит.
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4
0
Сокол Николай
Сокол Николай
Сколько вот таких "закрытых навсегда вопросов", по прошествии времени, открывались снова... СССР, социалистический лагерь, Варшавский договор, Берлинская стена... Всё пошло прахом, а ведь казалось незыблемым, на века... Кто бы в то время мог подумать... Пути Господни неисповедимы...
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0
1
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Сокол Николай, Коля, Крым, у вас оказался по недоразумению И этот казус был разрешен.
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0
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Фантомные боли Украины!
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5
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