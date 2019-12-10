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10 декабря • обновлено в 18:15
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Выставили требования по Донбассу: в НАТО обратились к России после "нормандского" саммита

2.2т
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В НАТО поприветствовали результаты саммита в "нормандском формате" и призвали Россию вывести свои войска с Донбасса.

Альянс также надеется на полное выполнение Минских договоренностей всеми сторонами. Об этом говорится в заявлении официального лица НАТО, передает "Укринформ".

"Мы приветствуем недавнее развитие во время нормандского "саммита четырех". Это включает обновление обязательств относительно полного прекращения огня, развития и имплементации плана разминирования, согласование дополнительных районов разведения сил и создание новых пунктов пропуска вдоль контактной линии, а также освобождение и обмен заключенными во время конфликта до конца года", – отметил представитель организации.

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Указывается, что такие шаги принесут "конкретную пользу народу Украины и могут внести вклад в полную имплементацию Минских договоренностей".

Результат "нормандской встречи" в заявлении называется ключом для достижения длительного и мирного разрешения конфликта.

Подчеркивается, что НАТО будет продолжать поддерживать усилия в "нормандском формате", в формате Трехсторонней контактной группы и в рамках ОБСЕ.

"Мы повторяем наш призыв к России вывести свои войска, вооружение и прекратить помощь боевикам на востоке Украины. Союзники по НАТО решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее право самостоятельно решать свое будущее", – говорится в заявлении официального представителя Альянса.

В НАТО призвали РФ вывести войска с востока Украины

В НАТО призвали РФ вывести войска с востока Украины

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Минские договоренности
Место
Украина
Теги
Донбасс НАТО нормандский формат переговоры по Донбассу
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "вывести свои войска, вооружение и прекратить помощь боевикам на востоке Украины". Так все таки вывести войска или прекратить помощь боевикам? Если вдуматься - взаимоисключающие заявления. Хотя кто там думать будет...
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
А кто эту НАТУ спрашивал? Или ейное мнение кого-то интересует и на что-то влияет? Хотя шароварам, канешна, приятно...
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