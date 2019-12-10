Выставили требования по Донбассу: в НАТО обратились к России после "нормандского" саммита

В НАТО поприветствовали результаты саммита в "нормандском формате" и призвали Россию вывести свои войска с Донбасса.

Альянс также надеется на полное выполнение Минских договоренностей всеми сторонами. Об этом говорится в заявлении официального лица НАТО, передает "Укринформ".

"Мы приветствуем недавнее развитие во время нормандского "саммита четырех". Это включает обновление обязательств относительно полного прекращения огня, развития и имплементации плана разминирования, согласование дополнительных районов разведения сил и создание новых пунктов пропуска вдоль контактной линии, а также освобождение и обмен заключенными во время конфликта до конца года", – отметил представитель организации.

Указывается, что такие шаги принесут "конкретную пользу народу Украины и могут внести вклад в полную имплементацию Минских договоренностей".

Результат "нормандской встречи" в заявлении называется ключом для достижения длительного и мирного разрешения конфликта.

Подчеркивается, что НАТО будет продолжать поддерживать усилия в "нормандском формате", в формате Трехсторонней контактной группы и в рамках ОБСЕ.

"Мы повторяем наш призыв к России вывести свои войска, вооружение и прекратить помощь боевикам на востоке Украины. Союзники по НАТО решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее право самостоятельно решать свое будущее", – говорится в заявлении официального представителя Альянса.

В НАТО призвали РФ вывести войска с востока Украины Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL:

Встреча в Париже 9 декабря стала первым саммитом в "нормандском формате" с 2016 года. В Елисейском дворце собрались лидеры Украины, Германии, Франции и России – Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин (вся хроника событий собрана здесь).

Зеленский и Путин впервые встретились лично (до этого они общались только по телефону). В рамках саммита президенты Украины и России побеседовали тет-а-тет.

По итогам "нормандской встречи" стороны подписали совместное коммюнике. Были достигнуты договоренности об обмене пленными, полном прекращении огня на Донбассе, разведении войск еще на трех участках и дальнейшей работе в "нормандском формате".

Зеленский весьма позитивно оценил итоги саммита. Он подчеркнул, что Украине удалось добиться шести поставленных целей без сдачи национальных интересов.

Тем временем Путин заявил о разногласиях с Зеленским по Донбассу.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!