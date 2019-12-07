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8 декабря • обновлено в 00:59
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США обратились к Украине с мощным посланием по "нормандскому формату"

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Накануне встречи в "нормандском формате" США заявили о непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой американского посольства в стране в субботу, 7 декабря.

"Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами, чтобы и дальше заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины на Донбассе", – подчеркивается в тексте.

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Представители посольства напомнили, что с 2014 года Штаты выделили около 3 млрд долларов на поддержку безопасности и других направлений, а также оказывали помощь в проведении реформы правоохранительных органов, борьбе с коррупцией, судебной реформы, реформы в оборонной сфере и развитием демократических институтов.

"Мы последовательно говорили, что долговременный успех и устойчивость Украины зависит от ее приверженности реформам, в частности борьбы с коррупцией. Чтобы достичь успеха, Украине нужны преданные чиновники и сильные антикоррупционные учреждения", – отметили дипломаты.

"Мы будем стоять бок о бок с Украиной, пока она борется с российской агрессией", – сказано в заявлении.

Иллюстрация

Иллюстрация

24 Канал

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря. Он неоднократно говорил, что "пора заканчивать эту войну".

Также сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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Автор
Богдана Васильченко
Место
США
Теги
нормандский формат переговоры по Донбассу политика посольство США в Украине
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