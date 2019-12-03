Новое разведение и обмен: Пристайко раскрыл содержание договора "нормандской встречи"

Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл содержание рабочего варианта проекта решения саммита "нормандского формата", который был согласован странами еще в начале осени 2019 года.

Об этом он рассказал журналистам во время конференции NATO Engages в Лондоне, передает ЕП. Министр назвал подготовленный проект "не совсем амбициозным и очень осторожным".

Данный проект, как пояснил политик, не является новым документом и остается рабочим вариантом, который должен лечь в основу финального решения лидеров Украины, России, Германии и Франции.

Президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин Коллаж

"Еще 2 сентября советники лидеров 4 стран утвердили заключительные положения коммюнике, которое будет обнародовано по завершении саммита... На сегодняшний момент документ предусматривает фиксацию достижений", – сказал Пристайко.

В тексте рабочего документа лидеры стран отмечают успешное разведение сил и средств на трех участках Донбасса и предлагают определить следующие точки разведения.

"Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею всех на всех. Далее, лидеры требуют определить следующие участки для разминирования, и так дальше.

То есть очень короткий документ, в конце которого в проекте написано, что лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку следующих [инициатив]. Это общие фразы, которые превратятся в документ только по завершению встречи глав государств", – рассказал министр

Пристайко добавил, что речь не идет о принципиальных решениях, изменяющих очередность или содержание минских договоренностей. "Это не будет Минск-3", – подчеркнул он.

Вадим Пристайко ОП

Как писал OBOZREVATEL:

Вадим Пристайко на конференции NATO Engages в Лондоне заявил, что Россия занимается терроризмом на государственном уровне.

Он также высказал громкие претензии НАТО из-за войн в Украине и Грузии, заявив, что они начались как следствие нерешительности Альянса.

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