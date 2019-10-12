Зеленский давал Путину полгода: раскрылся громкий нюанс предстоящей встречи

Глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона ожидает начала переговоров в "нормандском формате" в течение полгода.

Об этом он сказал во время интервью "Радио Свобода", отвечая на вопрос журналиста о том, сколько президент Украины Владимир Зеленский дает времени на организацию и договоренности для встречи.

"Я бы оставлял небольшой срок, например, до конца года. Правда, время истекает. Мы говорили об этом летом, мы имели в виду полгода для того, чтобы встретиться и дальше принять меры, посмотреть, если нужно провести окончательную встречу, чтобы решить", – отметил министр.

Путин и Зеленский Коллаж

"Сейчас с каждой неделей, днем ​​времени остается все меньше. Но я все равно не вижу большего срока, чем полгода, для того, чтобы понять окончательно, что то, что пять лет наши предшественники пытались сделать, больше просто не работает", – добавил он.

Если же о встрече договориться не выйдет, тогда, по словам Пристайко, надо "честно сказать народу, что пять лет "минского процесса" не дали результатов".

После этого Украине придется искать другой формат переговоров, если на это согласятся западные партнеры.

"Если и это не сработает, тогда наше государство должно определить для себя, какой есть приемлемый путь развития. Может быть "кипрский вариант" развития, когда государство знает, что оккупант "оттяпал" территорию, но все равно, несмотря на это, находит в себе силы развиваться и двигаться в том направлении, которое мы, большинство нашего народа, выбрали для себя", – пояснил Пристайко.

Вадим Пристайко Скриншот из видео

Как писал OBOZREVATEL:

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