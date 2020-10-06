"Нормандский" формат нужен, чтобы напрямую разговаривать с Путиным, – Кулеба

Борис Бондарь Политика 23:09, 6.10.2020 Обновлено: 23:16, 6.10.2020

Все результаты, которые удалось достичь в урегулировании конфликта на востоке Украины, были получены благодаря "нормандскому" формату переговоров, где присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Об этом заявил в интервью BBC-Украина министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что "нормандский" формат не исчерпал себя.

Глава МИД назвал его единственным механизмом, который позволил достичь Украине результатов, которые уже есть.

"Мы понимаем, что разговаривать надо напрямую с Владимиром Путиным. С ним можно встретиться только на саммите в "нормандском" формате, – сказал Кулеба.

Поэтому , по его мнению, нужно ставить себе целью проведение нового саммита.

"Это мотивирует работать над выполнением решений предыдущего саммита и нарабатывать новые шаги на пути урегулирования", – подчеркнул глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский верит, что переговоры с главой РФ Владимиром Путиным в рамках "нормандского" формата все же состоятся. Об этом он заявил журналистам 12 сентября.

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