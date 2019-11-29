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30 ноября • обновлено в 10:51
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Встреча Зеленского и Путина в Париже: названы детали проведения "нормандского саммита"

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Саммит в "нормандском формате", запланированный на 9 декабря в Париже (Франция), состоится в Елисейском дворце.

Об этом проинформировали в пресс-службе администрации президента республики. В сообщении также уточняется, что встреча "начнется в первые часы после полудня и завершится вечером".

Более подробная программа, как добавили в Елисейском дворце, будет сообщена позднее.

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Отметим, в саммите примут участие глава Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин.

Первая встреча в "нормандском формате" прошла 6 июня 2014 года, последняя – 19 октября 2016 года.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL:

  • СМИ сообщали, что Зеленский и Путин могут встретиться в рамках саммита стран "нормандской четверки" 24 или 26 ноября.

  • В Кремле опровергли обе даты, заверив, что встреча должна состояться до конца года.

  • Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что встреча в "нормандском формате" состоится в конце ноября.

  • 15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.

  • Президент Украины сказал, что на саммите планирует ставить вопрос конкретных сроков деоккупации Донбасса и надеется договориться с Россией.

  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина может столкнуться с непредсказуемыми последствиями, если в ходе встречи решит заменить Минские соглашения на что-то другое.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Эммануэль Макрон Ангела Меркель
Место
Франция Париж
Теги
переговоры по Донбассу нормандский формат политика
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Комментарии на сайте не модерированы
Мирошниченко Александр
Мирошниченко Александр
Сцыкуну надо перед встречей хорошо пополоскать ротик, а то Солнцеликий не любит, когда ему лижут грязным языком.
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