6 червня 1944 року почалася найбільша в історії світових воєн десантна операція "Оверлорд", в ході якої в Нормандії висадилося до півмільйона вояків - американців, британців, канадців, французів, поляків, українців, чехів і словаків.
Відкриття Другого фронту звістувало швидку поразку Гітлера, кінець найкривавішої війни й, здавалося, тривалий, на віки вічні, мир у Європі. Недаремно В. Черчілль влучно, хоча й дещо патетично, оцінив висадку: "Один потужний ривок і ми зможемо звільнитися від страждань, війни й загрози тиранії".
Сер Вінстон, геніальний державний діяч, провидець і мислитель, розумів, що тиранія має не лише гітлерівське обличчя. Недаремно він застерігав, що "Сталін може погодитись, аби британці й американці продовжили воювати у Франції, в той час, як Східна, Центральна й південна Європа потрапить під його контроль".
Через 70 років після висадки в Нормандії, 6 червня 2014 року на французькому узбережжі зібралося двадцять голів держав і урядів США, Канади і Європи для того, щоб ушанувати героїв висадки, серед яких відзначився колись українець, капітан ВПС Канади Богдан Панчук, нагороджений орденом Британської Імперії.
Країни-учасники битви з нацизмом були представлені новими державними персонажами, та й політичний ландшафт докорінно змінився: поряд з королевою Англії Єлизаветою ІІ-ю, президентом США Б. Обамою й президентом Франції Ф. Олландом вальяжно стояв славний продовжувач справи Сталіна, НКВД і загарбницьких традицій радянської імперії В.В. Путін, який щойно анексував Крим й підпалив вогнище війни на Донбасі – території суверенної країни.
У червні 2014 року історія явила одну зі своїх потворних гримас: суміш іронії, абсурду і відрази. Людина, в якої руки були в крові українців, затесалася в ряди світочів демократії й свободи.
Поряд з Путіним стояли люди, найкраще в світі поінформовані, які добре знали, який хижак перебуває серед них. В світлі цього знання їхні промови, виголошені того дня, звучали як шедеври фарисейства.
Особливо відзначився флегматичний Барак Хусейнович Обама: його цинічна постава щодо України, відмова надати жертвам російської агресії хоча б мінімальну допомогу, поставити московського хижака на місце – сприяла розростанню російської ракової пухлини в тілі України.
Його слова про відданість США справі свободи, відданість, що "записана кров’ю на пісках Нормандії" прозвучали фальшиво і двозначно.
Обама промовчав, не сказав: а що ж записане кров’ю українців на чорноземах Донеччини?
Президент Олланд закликав "будувати світ, в якому буде більше свободи і братства (!)".
Можна уявити, як посміхався під час цього карнавалу "будівничий свободи і братства" Путін.
І тільки один з учасників нормандської зустрічі 2014 року не виголошував брехливих промов: це був новообраний Президент України П. Порошенко, який добре розумів – ХТО стоїть неподалік від нього.
Є фотографія, гідна увійти в світову історію міжнародних відносин: Меркель, Порошенко, Путін. В погляді Порошенка, що дивиться на кремлівського карлика, огида, гнів, презирство.
Саме тоді, 6 червня 2014 року, у французькому селі Шато-де-Бенувілль, народився нормандський формат; сама зустріч, як кажуть, тривала 15 хвилин й не дала конкретних наслідків.
Ще попереду були Іловайськ і Дебальцеве, вторгнення російських військ на територію України, тисячі вбитих москалями наших вояків, ще чекали на нас мінські угоди №1 і №2: так, несправедливі, так, неможливі до виконання – але єдино можливі як тимчасові компроміси в годину нашої поразки, які, проте, дали Україні передих, уможливили перевести широкомасштабну війну у формат конфлікту низької інтенсивності, допомогли врятувати армію, країну й тисячі життів.
І, водночас, поставили Україну перед неймовірно важким, болючим вибором: ганьба або війна. Або і ганьба, і війна, і розпад державності.
Хто ж винний у тому, що Україна сьогодні прикута, немов ланцями, до Нормандського формату, де нас чекає знавіснілий ворог і його союзники, прихильники й симпатики Росії – Німеччина і Франція.
Насправді ж, нашими захисниками в дипломатичному двобії з агресором мали б, перш за все, стати країни-ініціатори й підписанти Будапештського меморандуму 1994 року – США і Велика Британія. Але, як ми знаємо, лауреат Нобелівської премії миру, фарисей і соціаліст Б Обама умив руки, зрадивши свого великого попередника Ф. Д. Рузвельта…
Сьогоднішні карлики навіть не намагаються стати на плечі гігантів- попередників.
ХХХ
Я щиро зичу новому президенту України успіху в переговорах у нормандському форматі. Зрештою, йдеться не про Зеленського, а про Україну – долю її людей і територій.
Але мій вік, життєвий досвід й спеціальні знання не дозволяють мені бути оптимістом. Складається враження, що існують (і вже підписані) таємні домовленості з Путіним щодо м’якої, під анестезією заспокійливих заяв МЗС й замовчуванням суті рішень, здачі українських позицій агресору в ім’я бажань сонцесяйного, всепереможного нарциса, капризної дитини, який тимчасово править нашою нещасною країною.
Не хочеться, аби повторилася сцена повернення прем’єр-міністра Британії Н. Чемберлена з Мюнхена 1938 року, коли, розмахуючи брудним папірцем, цей наївний діяч вигукував:
Я привіз вам мир!
В. Черчілль оцінив цю подію інакше: "Це повна і очевидна поразка… ми опинилися перед лицем катастрофи найвищого порядку".
Боже, врятуй Україну.
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