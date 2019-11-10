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10 ноября • обновлено в 19:33
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Под угрозой срыва? Всплыли подробности подготовки встречи Зеленского и Путина

3.3т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский и глава России Владимир Путин могут встретится в рамках саммита стран "нормандской четверки" уже в конце текущего месяца – 24 или 26 ноября.

Об этом сообщило издание ZN.UA со ссылкой на источник в Офисе президента. По данным журналистов, если "нормандские" переговоры не состоятся в эти даты, то лидеры Украины, РФ, Франции и Германии не смогут встретиться до конца года.

Кроме того, по словам собеседника, в таком случае вряд ли следует надеяться, что встреча "четверки" состоится вообще.

Новости
Встреча Путина и Зеленского: в Кремле решили "засекретить" нормандскую встречу

Владимир Путин и Владимир Зеленский

Владимир Путин и Владимир Зеленский

Коллаж

Напомним, о том, что встреча в "нормандском формате", возможно, состоится через несколько недель, также говорил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский уверен, что войну на Донбассе можно прекратить, только обсуждая ее в "нормандском формате" и согласовывая все решения с украинским обществом.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Теги
нормандский формат переговоры по Донбассу политика Офис президента
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Если Зеленскому есть, что предложить, встреча будет. А если Зеленский рассчитывает переписать Минские или чейкрымить, то встречи не будет
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