Под угрозой срыва? Всплыли подробности подготовки встречи Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский и глава России Владимир Путин могут встретится в рамках саммита стран "нормандской четверки" уже в конце текущего месяца – 24 или 26 ноября.

Об этом сообщило издание ZN.UA со ссылкой на источник в Офисе президента. По данным журналистов, если "нормандские" переговоры не состоятся в эти даты, то лидеры Украины, РФ, Франции и Германии не смогут встретиться до конца года.

Кроме того, по словам собеседника, в таком случае вряд ли следует надеяться, что встреча "четверки" состоится вообще.

Владимир Путин и Владимир Зеленский Коллаж

Напомним, о том, что встреча в "нормандском формате", возможно, состоится через несколько недель, также говорил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский уверен, что войну на Донбассе можно прекратить, только обсуждая ее в "нормандском формате" и согласовывая все решения с украинским обществом.

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