Зеленский – о "нормандской" встрече советников: точку во многих вопросах не поставили

На "нормандских" переговорах политических советников глав Украины, РФ, Франции и Германии удалось обсудить не все вопросы, но главным итогом стало продление режима тишины на Донбассе.

Об этом, комментируя встречу дипломатов в Берлине, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Общение главы государства с журналистами в Одесской области транслировалось пресс-службой ОП в Facebook.

Как сказал Зеленский, встречи советников означают, что планируется и саммит лидеров стран "нормандского" формата.

"Они обсудили не все и не поставили точку во многих вопросах, поэтому будет еще одна встреча советников. Самое главное решение, которое на сегодня есть, – это соблюдение и продление режима тишины", – отметил украинский президент.

Он подчеркнул, что не на все 100% доволен режимом тишины, поскольку он нарушался и Украина понесла боевые потери.

"Но если мы идем к выполнению Минских соглашений, если мы идем к миру на востоке нашей страны, первый и главный вопрос – соблюдение режима тишины", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 сентября состоялась встреча советников в "нормандском формате". Стороны обсудили режим тишины на Донбассе, обмен и доступ к пленным, а также новые раунды переговоров.

После завершения переговоров Андрей Ермак сказал, что их главным результатом стало продление режима перемирия на Донбассе.

Представитель России, заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак в свою очередь заявил, что пока не видит оснований для проведения нового саммита лидеров стран "нормандской четверки".

Также Козак сказал, что Верховная Рада якобы пересмотрит постановление о местных выборах в Украине касательно оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма.

Глава украинской делегации, вице-премьер Алексей Резников возразил россиянину. Он отметил, что такого обещания на встрече украинская сторона не давала.

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