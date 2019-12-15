В Германии потребовали привлечь к "нормандским переговорам" террористов "Л/ДНР"

В Германии заявили, что представители "ДНР" и "ЛНР" должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе.

Такое заявление в воскресенье, 15 декабря, сделал глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ, передает ТАСС. Он поучаствовал во встрече в столице Беларуси Минске с представителями ОРДЛО.

"В переговорах в формате "нормандской четверки" – Германии, Франции, России и Украины – отсутствует очень важный участник – это отдельные районы Донецкой и Луганской областей", – сказал Оэмэ.

"Нормандский формат" Коллаж

Член бундестага добавил, что выступил "в Совете Европы с инициативой наладить и продвинуть переговоры с "ДНР" и "ЛНР".

"В ПАСЕ на январской сессии я запущу инициативу, надеюсь, получу 20 голосов, чтобы инициировать резолюцию", – сказал парламентарий. Оэмэ уверяет, что перед встречей в Минске он поставил в известность МИД Германии и посла Украины в ФРГ.

"Для нас абсолютно важно, чтобы был диалог с теми, кто принимает участие в "нормандском формате", и налаживать прямой диалог между "республиками Донбасса" и Украиной", – сказал "уполномоченный представитель Луганской народной республики" на переговорах контактной группы, так называемый министр иностранных дел "ЛНР" Владислав Дейнего. "Глава МИД ДНР" Наталья Никонорова также поприветствовала такую инициативу.

Депутат ПАСЕ от Германии Ульрих Оэмэ Фото: SPUTNIK / Виктор Толочко

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести прямые переговоры с террористами "Л/ДНР", действующими на временно оккупированной территории Донбасса.

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