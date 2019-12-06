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6 декабря • обновлено в 18:24
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"Все намного сложнее": дипломат назвал отличия "нормандского саммита"-2019

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Украинский дипломат, экс-заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев назвал отличия между встречей "нормандской четверки" в 2016 году и предстоящим саммитом в 2019-м.

В комментарии радио НВ он отметил, что ситуация стала намного сложнее за счет новых обстоятельств российско-украинского конфликта.

"Помимо новых участников саммита — президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, — изменилась не в пользу украинской стороны и международная конъюнктура", – рассказал Елисеев.

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"Нормандский саммит": названы главные отличия от 2016 года

"Нормандский саммит": названы главные отличия от 2016 года

"Выпал из переговорного процесса на "нормандском треке" американский представитель. С отставкой Курта Волкера его место пустует, и по сути это означает, что Соединенные Штаты пока вне игры", – обратил внимание дипломат.

По словам Елисеева, также ситуацию осложняют "попытки максимально приблизиться к России" со стороны Макрона.

"В-третьих, давайте не забывать, что сложная внутриполитическая ситуация для канцлера Меркель — когда были последние выборы, среди социал-демократов (это члены их коалиции) выбрали скептиков относительно коалиции с партией Меркель", — добавил Елисеев.

Елисеев назвал отличия "нормандских саммитов" в 2016 и 2019 годах

Елисеев назвал отличия "нормандских саммитов" в 2016 и 2019 годах

РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Виталий Портников предположил, что президент России Владимир Путин ожидает, что Украина капитулирует на саммите в "нормандском формате", а лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель придут ему на помощь.

Зеленский в свою очередь заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Константин Елисеев Владимир Зеленский Владимир Путин Ангела Меркель Эммануэль Макрон
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Главное отличие- не будет Порошенко Петра Алексеевича, опытного Моисея в политике. Предыдущая встреча ведь закончилась обещаниями этого Моисея пойти на все условия, которые взбрели в головы Шмайсерумайеру, Путину, и иным лидерам. а сейчас Петр красные линии вдруг увидел - то есть красные линии и есть, то что наобещал Петр. Убежден - фрау и француз и вся европейская нация будут недовольны вновь выявленными линиями ((((
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Mihaylow Stanislav
Mihaylow Stanislav
Minaev Alexey, переведи на украинский. Нихуа не понятно лядь
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Mega Death
Mega Death
".... Путин ожидает, что Украина капитулирует на саммите в "нормандском формате",..."))) Xoxлы забыли, что они уже давно капитулировали, когда их в обocpaных шароварах из под Дебальцево в Минск за шкирку притащили и заставили подписать
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"Портников предположил, что президент России Владимир Путин ожидает...". Потников, тебе с твоим ущербным интеллектом не всегда удается осознать даже то, что Путин сделал, а уж то, что он собирается сделать или, что ожидает, тебе даже под гипнозом не понять.
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Mihaylow Stanislav
Mihaylow Stanislav
Колорад Ваня, иди капусту жуй Ва сук нек, троля недоделаный
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