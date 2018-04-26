ПАСЕ признала российский контроль на Донбассе: что это даст Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы признала в своей резолюции, что временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей находятся под контролем Российской Федерации.

Такое решение укрепляет правовую позицию Украины в мире, но кардинально ничего нового в позиции Европы не поменялось, пишет в своем блоге на "Обозревателе" дипломат Богдан Яременко.

"В принципе правительства стран Европейского Союза давно согласились с тем, что на Востоке Украины есть российская агрессия, есть российские войска, поэтому против России применяют санкции. Ясно, что эта позиция там оспаривается россиянами, в том числе массово в сфере пропаганды", ― отметил дипломат.

Страны Европейского Союза применяют санкции к России именно из-за войны в Украине. Поэтому, по словам дипломата, нельзя сказать, что произошло что-то кардинально новое.

Как писал "Обозреватель", Владимир Арьев признал победу украинской делегации во время принятия резолюции ПАСЕ.