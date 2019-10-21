"Никто Украине не поможет": в Кабмине сделали громкое заявление о НАТО и ЕС

В Европейском Союзе и НАТО не могут обещать Украине членство в данных организациях.

Об этом в понедельник, 21 октября во время выступления на дискуссионной панели "Украина-НАТО" заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает УНИАН.

"Вы видите, что произошло с Северной Македонией и Албанией, которых тянули за руки и обещали, в которых вливали деньги, которых ломали в некоторых вопросах через колено, обещая, что потом будете в ЕС и все наладится. В НАТО ситуация не легче, потому какие бы сейчас слова ни говорилось, никто сейчас нигде не может пообещать членство. Давайте говорить людям правду", – пояснил дипломат.

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При этом он отметил, что в Украине заложен "необратимый курс" на ЕС и НАТО.

"Но не надо превращать вопрос членства в фетиш. Это очень важно. Мы не делаем это членство ради членства, мы делаем это для людей, мы делаем это для нашей страны, это фундаментально", – добавил Кулеба.

По мнению министра, Украине удалось отстоять этот курс во время Революции достоинства в 2013-2014 годах.

"Но мы должны ориентироваться именно на то, чтобы мы хотели этого, чтобы у нас в обществе укреплялся и в дальнейшем этот слой, эта часть элит гражданского общества и просто людей, которые будут понимать, что мы должны это делать - двигаться на Запад", – подытожил Кулеба.

НАТО и Евросоюз Armiya.az

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил реформы, осуществленные за время президентства Петра Порошенко для членства Украины в Альянсе.

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