Никто не заметил Зеленский ликвидировал важные подразделения в ОПУ

В новообразованной структуре Офиса президента Украины исчезли подразделения, ответственные за европейскую интеграцию.

Об этом написал глава делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook.

Владимир Зеленский Радио Свобода

"И это мне говорит гораздо больше, чем различные заявления и создание видимости демократичности, вроде экскурсий по Банковой или преобразования бывшего музея Владимира Ленина в офис Владимира более современного", – пишет нардеп.

Арьев не считает исчезновение департамента евроинтеграции ошибкой, которую можно списать на невнимательность сотрудников. "Тот, кто переживает за евроинтеграцию, такого не сделает", – отметил политик.

"Итак, это вполне осознанная стратегия? И если президент не видит евроинтеграцию приоритетной, то куда тогда он собирается завести Украину", – подытожил Арьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский отменил более 150 указов, изданных его предшественниками, первыми тремя президентами Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко, а также экс-президентом Виктором Януковичем.

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